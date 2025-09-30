ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets otrdien, uzrunājot augstākās militārpersonas, paziņojis, ka ASV bruņotajiem spēkiem ir jānovērš "desmitgdēm ilgais pagrimums".
Pēc Hegseta armijas vadību uzrunās arī prezidents Donalds Tramps.
Tramps, kurš pēc atgriešanās Baltajā namā ir pārraudzījis augstāko militārpersonu atlaišanu iepriekš reti pieredzētos apmēros, nosūtījis karavīrus uz divām demokrātu kontrolētām ASV pilsētām - Losandželosu un Vašingtonu un plāno nosūtīt tos vēl uz citām, licis veikt triecienus narkotiku kontrabandistu kuģiem Karību jūrā, kā arī devis rīkojumu uzbrukt Irānas kodolobjektiem un Teherānas atbalstītajiem kaujiniekiem Jemenā. Šīs operācijas izpelnījušās pretrunīgus vērtējumus gan ASV, gan ārvalstīs.
"Šī runa ir par to, kā novērst gadu desmitiem ilgušo pagrimumu, no kura daļa ir acīmredzama, bet daļa slēpta,"
45 minūšu garajā runā teica Hegsets. "Muļķīgi un neapdomīgi politiskie līderi noteica nepareizu virzienu, un mēs pazaudējām savu ceļu. Mēs kļuvām par "Atjēdzības (woke) departamentu". Bet vairs ne," paziņoja ministrs.
Viņš uzsvēra, ka jāatbrīvojas no "ideoloģiskajiem atkritumiem", kā piemērus minot bažas par klimata pārmaiņām, iebiedēšanu, toksiskiem vadītājiem un paaugstināšanu amatā rases vai dzimuma dēļ.
Hegsets arī vērsās pret Pentagona ģenerālinspektoru, kas izmeklē viņa darbību, sakot, ka šis birojs kļuvis par ieroci, ko vada sūdzību iesniedzēji, ideologi un slikti darbinieki.
Izplatoties spekulācijām par iemesliem, kāpēc visas augstākā līmeņa militārpersonas ir sapulcinātas vienuviet, ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss apgalvoja, ka tas patiesībā nav nekas neparasts un žurnālisti vienkārši ir uzpūtuši šo stāstu.
Maijā Hegsets deva rīkojumu būtiski samazināt ASV augstāko militārpersonu skaitu, tai skaitā par vismaz 20% samazināt četrzvaigžņu ģenerāļu un admirāļu skaitu aktīvajā dienestā. Februārī Pentagons paziņoja, ka plāno samazināt civilo darbinieku skaitu vismaz par 5%.
Kopš atgriešanās Baltajā namā janvārī Tramps atlaidis arī ASV Apvienotās štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētāju ģenerāli Čārlzu Braunu, nesniedzot nekādus paskaidrojumus par šo lēmumu. Šogad no amata atlaisti arī Jūras spēku un Krasta apsardzes vadītāji, Nacionālās drošības aģentūras un Aizsardzības izlūkošanas aģentūras vadītāji, Gaisa spēku štāba priekšnieka vietnieks, Jūras spēku admirālis, kas strādāja NATO, un trīs augstākā līmeņa militārie juristi.
Aizstāvot atlaišanas, Hegsets savā runā apgalvoja, ka "ir gandrīz neiespējami mainīt kultūru ar tiem pašiem cilvēkiem, kuri palīdzēja radīt šo kultūru vai pat guva labumu no tās."
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu