Afganistāna apsūdzējusi Pakistānu gaisa triecienā pret Kabulu, kurā, pēc Afganistānas varasiestāžu teiktā, nogalināti vismaz 400 cilvēki un vairāk nekā 250 ievainoti. Pakistāna šīs apsūdzības noliegusi, uzsverot, ka triecieni bijuši vērsti tikai pret militāriem objektiem.
Afganistānas valdības pārstāvja vietnieks Hamdulla Fitrats sociālajā medijā "X" paziņoja, ka uzbrukums noticis pirmdienas vakarā ap pulksten 21 pēc vietējā laika un trāpījis no narkotikām atkarīgo pacientu rehabilitācijas centram Kabulā, kurā varētu būt līdz 2000 cilvēku.
"Līdz šim bojāgājušo skaits sasniedzis 400 cilvēkus," norādīja Fitrats, piebilstot, ka daļa centra ēku uzbrukumā iznīcinātas. Pēc viņa teiktā, glābēji turpinājuši dzēst ugunsgrēku un meklēt bojāgājušos drupās.
Arī Afganistānas valdības pārstāvis Zabiulla Mudžahids nosodīja uzbrukumu, apgalvojot, ka tas vērsts pret civiliedzīvotājiem. "Mēs stingri nosodām šo noziegumu un uzskatām to par rīcību, kas ir pretēja visiem starptautiskajiem principiem un uzskatāma par noziegumu pret cilvēci," viņš paziņoja.
Savukārt Pakistānas amatpersonas noliedz, ka būtu trāpīts ārstniecības iestādei. Pakistānas valdības pārstāvis Ataulla Tarars pavēstīja, ka valsts bruņotie spēki veikuši "precīzus gaisa triecienus" militārās infrastruktūras objektiem Kabulā un Nangarhāras provincē. "Mērķēšana tika veikta tikai pa infrastruktūru, ko Afganistānas talibu režīms izmanto teroristu grupējumu atbalstam," viņš norādīja.
Uzbrukums noticis laikā, kad konflikts starp abām kaimiņvalstīm pēdējās nedēļās strauji saasinājies. Sadursmes pie robežas un gaisa triecieni turpinās jau vairākas nedēļas, un starptautiskā sabiedrība aicinājusi puses nekavējoties deeskalēt situāciju un panākt pamieru.
