ASV un Ukrainas delegācijas pēc sarunām Ženēvā paziņojušas, ka tajās gūts progress Krievijas un Ukrainas kara izbeigšanai, tomēr nekāda plašāka informācija netiek sniegta. 

Abu pušu kopīgajā paziņojumā pausts, ka sarunās, kuras vērtējamas kā produktīvas, svētdien izstrādāts "atjaunināts un pilnveidots miera ietvars". Šāds Kijivas un Vašingtonas paziņojums izskanējis pēc tam, kad ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas sākotnēji piedāvātais 28 punktu miera plāns izpelnījās kritiku par Krievijai pārlieku labvēlīgiem nosacījumiem. Ar savu plānu kara izbeigšanai klajā nākušas arī Eiropas lielvalstis.

Ņems vērā Ukrainas suverenitāti

Pēc Kijivas un Vašingtonas sarunām izplatītajā paziņojumā uzsvērts, ka ikvienam pamiera priekšlikumam ir jāparedz "pilnīga Ukrainas suverenitātes ievērošana". 

