Šobrīd jūtos kā laimīgākais cilvēks pasaulē!
Ar šādiem vārdiem savas sajūtas pēc triumfa pasaules čempionātā pludmales volejbolā raksturoja viena no Latvijas zelta dueta dāmām Anastasija Samoilova. Abas kopā ar Tīnu Graudiņu Austrālijas pilsētā Adelaidā, vietējo latviešu kopienas vareni atbalstītas, aizvadīja izcilu turnīru. Par Latvijas komandas dominējošo sniegumu runā spēļu iznākumi – astoņās spēlēs tikai viens zaudēts sets! Ko vien vērta ir uzvara pusfinālā, kurā pasaules ranga līderēm Tamelai Koradello/Viktorijai Lopesai no Brazīlijas Graudiņa/Samoilova pārbrauca pāri ar 21:10, 21:16.
Finālā pret sev neērtajām amerikānietēm Terinu Brašīru/Kristenu Nasu, kurām Tīna un Anastasija bija zaudējušas piecos mačos pēc kārtas, gan nācās nervozēt otrajā setā, taču, vērojot notiekošo Adelaidas smiltīs, ne brīdi neradās šaubas, ka Latvijas duets uzvarēs. Meistarība, pārliecība un miers sarežģītākajos šīs cīņas brīžos bija apbrīnas vērts, beigu galā svinot lielāko panākumu līdzšinējā karjerā. Cepuri nost arī dueta treneru Daniela Vuda un Mihaila Samoilova priekšā, jo sezonas galvenajā startā Tīna un Anastasija demonstrēja šogad labāko spēli.
Savu pirmo lielo titulu pieaugušo konkurencē Tīna un Anastasija izcīnīja 2019. gadā, uzvarot Eiropas čempionātā Maskavā. Pēc trim gadiem Minhenē šis panākums tika atkārtots, bet nu trīs gadu nogrieznis noslēgts ar pasaules čempionāta zelta medaļām. Cita starpā, pēc trim gadiem Losandželosā notiks olimpiskās spēles...
Graudiņas/Samoilovas ceļš līdz zeltam
E apakšgrupa
- Atena Gusmana/Suzanna Toresa (Meksika) 2:0 (21:17, 23:21)
- Reika Murakami/Asami Šiba (Japāna) 2:0 (21:18, 21:17)
- Klaudija Skampoli/Džada Bianki (Itālija) 2:0 (22:20, 21:15)
1/16 fināls
- Mila Koninka/Deizija Poisa (Nīderlande) 2:0 (21:9, 21:11)
1/8 fināls
- Melānija Paula/Lea Kunsta (Vācija) 2:0 (21:16, 21:16)
Ceturtdaļfināls
- Mollija Šova/Kellija Čena (ASV) 2:0 (21:18, 21:17)
Pusfināls
- Tamela Koradello/Viktorija Lopesa (Brazīlija) 2:0 (21:10, 21:16)
Fināls
- Terina Brašīra/Kristena Nasa (ASV) 2:1 (21:15, 15:21, 15:11)
