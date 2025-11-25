Finanšu grūtībās nonākusī Spānijas telekomunikāciju kompānija "Telefonica" vērienīgas restrukturizācijas ietvaros trīs struktūrvienībās likvidēs līdz pat 5040 darbavietām, pirmdien paziņoja arodbiedrība UGT.
Arodbiedrība norāda, ka uzņēmumā "Telefonica Espana" tiks likvidētas 3649 darbavietas, "Telefonica Movile" - 1124 darbavietas, bet "Telefonica Soluciones" - 267 darbavietas.
UGT pieprasījusi, lai darbavietas tiktu likvidētas ar strādājošo priekšlaicīgu pensionēšanos.
"Telefonica" komentārus šajā jautājumā pagaidām nesniedz.
Mediji jau oktobrī vēstīja, ka "Telefonica" no Latīņamerikas pārorientējas uz pamata tirgiem Eiropā.
"Telefonica" ir 100 000 darbinieku visā pasaulē. Uzņēmums vēlas koncentrēties uz četriem pamata tirgiem: Brazīliju, Vāciju, Spāniju un Lielbritāniju.
Uzņēmums šogad janvārī-septembrī strādāja ar 1,08 miljardu eiro tīrajiem zaudējumiem, ņemot vērā aktīvu norakstīšanu Latīņamerikā.
