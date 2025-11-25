"Spēlmaņu naktī" triumfē Valters Sīlis

Svētdien, 23. novembrī, uz Dailes skatuves tika sadalītas tradicionālās "Spēlmaņu nakts" gada balvas teātrī. Visvairāk to – trīs – saņēma Valtera Sīļa "Dirty Deal Teatro" iestudētās "Alfas".
Prieks par visiem balvu ieguvējiem, taču divi skatuves mākslinieki svētdien piedzīvoja savu zvaigžņu stundu. Tas ir Valters Sīlis, kurš kļuva par Gada režisoru un viņa iestudētās "Alfas" "Dirty Deal Teatro" – par Gada mazās formas izrādi, bet Edgars Raginskis saņēma balvu par Gada jaundarbu mūzikā vai muzikālo noformējumu. Un tādu pašu gandarījuma mirkli izbaudīja Nacionālā teātra aktrise Maija Doveika, kura par Blanšas lomu "Ilgu tramvajā" saņēma Gada aktrises titulu. Viņas teiktais par brīnišķīgo aktrises karjeru, stāja un arī tā vakara skatuves ģērbs liecināja, ka mums ir dzimusi jauna teātra dīva. Šā vārda viscildinošākajā nozīmē.
Žūrijas priekšsēdētājai Henrietai Verhoustinskai jautāju, ar ko Gada aktiera titulu nopelnīja Artis Jančevskis: "Kā to piedzīvojām arī aktiera uzrunā no skatuves, viņš ir ārkārtīgi jūtīgs, ārkārtīgi niansēts un emocionāls mākslinieks. Kas lasījuši vācu klasiķa Tomasa Manna "Burvju kalnu", zina, ka Hanss Kastorps ir sarežģīta loma, jo sākumā šis varonis pēc gadiem ilgas eksistences Davosas tuberkulozes sanatorijā ir dzīvē vairs neko negribošs, bet lielie notikumi, kas veļas pāri Eiropai, viņu pamazām pārvērš. Un šo pārvērtību un traģisko finālu Artis Jančevskis Valmieras teātra izrādē nospēlē vienkārši spīdoši."
Savukārt par to, kā tika izraudzīta Gada aktrise, žūrijas priekšsēdētāja stāsta: "Visas nominētās aktrises ir ļoti spēcīgas. Kitija Stūre izrādē "Dievs ir šeit" Liepājas teātrī (Ludmilas Roziņas luga tika atzīta par gada jaundarbu dramaturģijā) paveic, manuprāt, brīnumu, bet tas, ko dara Maija Doveika, spēlējot Blanšu, ir vienkārši kaut kas neticams. Liekas, mēs visi zinām, kāda ir Blanša – neirastēniska, trausla, nervoza… Tas viss Blanšā ir, taču Maija Doveika fantastiski atver savas varones tumšo pusi, arī viņas tieksmi uz pavisam jauniem zēniem – epizodē ar avīžu puiku – šo kaislību, ko neesmu redzējusi atklājam nevienu no daudzajām līdz šim Blanšu nospēlējušajām aktrisēm."
Nenoliedzami, šī ir zvaigžņu stunda režisoram Valteram Sīlim. "Valters Sīlis ar savu interesi par sabiedriskām norisēm, par dokumentālo īstenību, kuru viņš, kā teica Māra Ķimele, spēj pārvērst mākslas faktā, jau ļoti sen pelnījis šogad piešķirto balvu. Režisors parāda, ka teātris var runāt par aktuālo mākslinieciski augstvērtīgā un vispārinātā veidā," teic H. Verhoustinska.
Par Lielās formas izrādi atzīto Dailes iestudējumu "Dzen savu arklu pār mirušo kauliem" viņa atzīst: "Šajā izrādē ir daudz labu lietu, kas palika ārpus nomināciju loka, kā, piemēram, Krista Auznieka monumentālā mūzika, monumentālais kora darbs, kostīmi. ""Marenunrols" saņēma balvu ne tikai par "Lēdiju Makbetu", bet arī par "Dzen savu arklu pār mirušo kauliem". Grandiozs, ar vērienu radīts iestudējums par ļoti trauslu tēmu, ar ļoti trauslu galveno varoni. Un kontrasts starp scenogrāfijas vērienīgumu, skatuves dziļumu, daudzbalsīgumu mūzikā un trauslo Čulpanas Hamatovas atveidoto Janīnu ir vienkārši satriecošs. Nesenajā izrādē, kad Janīna pasaka par saviem nogalinātajiem suņiem, publika burtiski noelsusies… Tik negaidīti trāpīts mūsu šā brīža baisajā aktualitātē."
Par ko žūrijai bijušas viskaismīgākās diskusijas? "Žūrijā aizklātā balsošanā liekam punktus. Un saskaitot visvairāk ieguvušais mākslinieks vai iestudējums arī kļūst par laureātu attiecīgajā nominācijā. Bet bija viena kategorija – Mazās formas izrāde –, kur diviem iestudējumiem punktu skaits sakrita. Es neatklāšu, kura bija otra izrāde, jo tāda ir žūrijas vienošanās ar Teātra darbinieku savienību. Vienu brīdi domāju, ka man nāksies izmantot savas žūrijas priekšsēdētājas tiesības uz divām balsīm, bet mēs tomēr izrunājām šo lietu, un "Alfu" "komanda" žūrijā pārliecināja balsotājus par otru izrādi, šo vissīvāko sāncensi, ka šobrīd svarīgāk tomēr apbalvot "Alfas"."
"Spēlmaņu nakts" laureāti
Balva par mūža ieguldījumu skatuves mākslā: Aina Karele – Liepājas teātra aktrise, Jakovs Rafaļsons – Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieris.
Gada mazās formas izrāde: "Alfas" ("Dirty Deal Teatro" (DDT), režisors Valters Sīlis).
Gada lielās formas izrāde: "Dzen savu arklu pār mirušo kauliem" (Dailes teātris, režisore Ola Mafālani).
Gada izrāde bērniem un/vai pusaudžiem: "Dullais Dauka" (Latvijas Nacionālais teātris (LNT), režisors Jurģis Lūsis).
Gada režisors: Valters Sīlis ("Alfas", DDT).
Gada aktrise: Maija Doveika (Blanša izrādē "Ilgu tramvajs", LNT).
Gada aktrise otrā plāna lomā: Jana Ļisova (Stella izrādē "Ilgu tramvajs", LNT).
Gada aktieris: Artis Jančevskis (Hanss Kastorps izrādē "Burvju kalns", Valmieras teātris).
Gada aktieris otrā plāna lomā: Ritvars Logins (Toms Vingfīlds izrādē "Stikla zvērnīca", Jaunais Rīgas teātris).
