"Putina vēlmju saraksts" – šādi un līdzīgi apzīmējumi veltīti pēdējās dienās plaši apspriestajam t. s. 28 punktu miera plānam, ko Amerikas Savienotās Valstis piedāvājušas Ukrainai. 

Precizēsim – tai plāna versijai, kas līdz šim parādījusies (priešlaicīgi noplūdināta?) medijos. No ASV amatpersonām sekojuši dažādi pretrunīgi, pat varētu teikt, haotiski paziņojumi. Piemēram, ASV senators Maiks Rounds, atsaucoties uz valsts sekretāru Marko Rubio, presei norādījis, ka "dokuments neatspoguļo Trampa administrācijas nostāju": "Tas nav mūsu ieteikums. Tas nav mūsu miera plāns. Tas ir priekšlikums, kas tika saņemts [no Krievijas?]…" Pats Rubio sociālajā vietnē "X" gan raksta: "Miera priekšlikumu izstrādāja ASV. Tas tiek piedāvāts kā spēcīgs pamats notiekošajām sarunām." Tikmēr prezidents Donalds Tramps īsti pat nav runājis par šo plānu, taču no viņa izteikumiem un uzvedības var secināt, ka šobrīd nosacītais svārsts atkal ir iegājis pozīcijā, kur Ukrainu mēģina piespiest iet uz piekāpšanos Krievijai, pretī solot diezgan neskaidras drošības garantijas, bet atteikšanās gadījumā draudot atstāt ukraiņus vispār bez ASV atbalsta.

Kā seriālā

Svārsta šūpošanos varējām vērot visu gadu, kopš Donalds Tramps janvārī atgriezās Baltajā namā. To varētu salīdzināt ar pieeju, kas dažreiz tiek izmantota seriālos – ik pa brīdim sakairināt skatītāja nervus, lai viņš gribētu redzēt, ar ko tas beigsies, un turpinātu skatīties. 

