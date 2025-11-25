Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Aizvadījuši skaistu svētku nedēļu un sagaidījuši pirmo sniegu, pamazām ieejam Ziemassvētku gaidīšanas laikā - mierpilnā, gaismiņām pieburtā periodā, kurā ikviens vakars kļūst piemērots kādam labam stāstam. Tieši tagad, kad dienas kļūst īsākas, bet mājās arvien biežāk gribas iedegt sveci, atklājas arī jauni grāmatu favorīti.
Viens no spilgtākajiem topa jaunpienācējiem ir "24 stāsti bērniem Ziemassvētkos" (izdevniecība "Latvijas Mediji") - krājums, kas tapis 25 latviešu autoru rokās un radīts kā adventes ikvakara ceļabiedrs. Katrs no šiem stāstiem atgādina mazu logu uz svētku brīnumu, reizēm rotaļīgu, reizēm aizkustinošu, un daudzi vecāki atzīst, ka tieši kopīgā vakara lasīšana kļūst par skaistāko decembra tradīciju.
Savukārt pavisam citā noskaņā lasītājus uzrunā Ingas Spriņģes grāmata "Karsti. Kā dzīvot un izskatīties lieliski pirms un pēc menopauzes", kas jau pamanāmi iekarojusi savu vietu lasītāju vidū. Autore ar drosmi un precizitāti apvienojusi personīgo pieredzi, citu sieviešu stāstus, ārstu skaidrojumus un zinātnisku informāciju, lai atbildētu uz jautājumiem, kuri bieži tiek noklusēti - par hormonālajām pārmaiņām, pašsajūtu, miegu, enerģiju un ķermeņa izmaiņām. Tas ir izdevums, ko daudzas lasītājas jau nosaukušas par godīgu, atklātu un ļoti noderīgu sabiedroto dzīves posmā, kurā gribas atgūt harmoniju un justies labi savā ādā.
Un pavisam citā emocionālā pārdzīvojumā mūs ievelk Lūsindas Railijas romāns "Paslēptā meitene" (izdevniecība "Zvaigzne ABC"), kur mūsdienu modes pasaules spožums nemanāmi savijas ar pagātnes ēnām, vedot cauri noslēpumiem, likteņa līkločiem un savstarpēji saistītiem stāstiem. Railija apliecina sev raksturīgo spēju radīt plašu, dziļu un kinematogrāfisku vēstījumu, kas aizskar gan jūtas, gan iztēli un atgādina, ka liktenis nereti pieskaras dzīvei vispārsteidzošākajos brīžos.
Tuvojoties gada skaistākajam laikam, aizvien biežāk sākam domāt arī par dāvanām - siltām, mīļām un patiesām. Un grāmata vienmēr ir viena no tām dāvanām, kas spēj palikt atmiņā visilgāk. Aicinām iegriezties "Globuss" grāmatnīcās un interneta veikalā www.eglobuss.lv, kur Tevi jau gaida gan šie jaunumi, gan vēl daudzas citas vērtīgas un iedvesmojošas grāmatas.
Aptauja
Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?
KONTEKSTS
Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.eglobuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.
"Globuss"ir ideāla pieturvieta visiem, kas meklē izcilus lasīšanas piedzīvojumus vai vēlas atklāt Latvijas un ārzemju izdevēju populārākās grāmatas, kuras rūpīgi izvēlējušies mūsu pieredzējušie speciālisti. Neatkarīgi no tā, vai nākat pēc konkrēta pirkuma vai vienkārši vēlaties baudīt sirsnīgu atmosfēru starp grāmatām, "Globuss" ir vieta, kur grāmatu pasaule atdzīvojas. Aicinām ienākt un atklāt iedvesmu katrā lapaspusē!