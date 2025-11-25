Vairums vāciešu nevēlas, lai Vācija uzņemtos Eiropas militārā līdera lomu, liecina otrdien publicētie aptaujas rezultāti.
61% respondentu uz jautājumu, vai Vācijai būtu jāuzņemas šāda loma, atbildēja "drīzāk nē", bet 38% aptaujāto to atbalstīja, liecina aptauja, ko pēc Korbera fonda pasūtījuma veica sabiedrisko pētījumu un statistikas analīzes institūts "Forsa".
Austrumvācijā 75% aptaujāto ir noskaņoti pret to, lai Vācija uzņemtos vadošo militāro lomu Eiropā, kamēr Rietumvācijā pret to noskaņoti 58% respondentu.
Aptaujā, kas tika veikta no 15. līdz 26. septembrim, piedalījās 1503 balsstiesīgie vēlētāji. Aptaujā tika vērtēta sabiedrības attieksme pret galvenajiem ārpolitikas un drošības politikas jautājumiem. Aptuveni 76% aptaujāto atzina, ka viņus ļoti interesē šie jautājumi.
Aptauja liecina, ka Vācijas sabiedrība ir sašķelta jautājumā par to, vai valstij būtu jāuzņemas lielāka atbildība starptautiskajās krīzēs vai arī tai būtu jāieņem piesardzīgāka nostāja. Kopumā 48% aptaujāto atbalstīja lielāku iesaistīšanos, bet 43% - atturību. Rietumos 51% respondentu atbalstīja aktīvāku lomu, kamēr Vācijas austrumos to atbalstīja tikai 35% aptaujāto.
Gadījumā, ja Vācijai būtu vairāk jāiesaistās, vairums respondentu deva priekšroku diplomātijai, nevis militārām darbībām. Rietumvācijā 71% aptaujāto atbalstīja spēcīgāku diplomātisko klātbūtni, bet Austrumvācijā šis īpatsvars pieauga līdz 84%. Pastiprinātai militārajai iesaistei rietumos atbalstu pauda 19% aptaujāto, bet Vācijas austrumos - tikai 7%.
Kopš Donalda Trampa atgriešanās ASV prezidenta amatā vāciešu viedoklis par Savienotajām Valstīm ir ievērojami pasliktinājies. Gandrīz trīs ceturtdaļas aptaujāto novērtēja Vācijas un ASV attiecības kā sliktas. Gadu iepriekš Džo Baidena administrācijas laikā aptuveni tikpat liela daļa uzskatīja, ka abu valstu attiecības ir labas.
Jautāti, kas, viņuprāt, ir Vācijas svarīgākais ārpolitikas partneris, 46% aptaujāto norādīja uz Franciju un tikai 26% minēja ASV.
Neraugoties uz bažām par militāro lomu plašākā kontekstā, 72% vāciešu atzina, ka būtu pareizi, ja Vācija nākamajā desmitgadē divkāršotu aizsardzības izdevumus. Taču 82% aptaujāto noraidīja ideju, ka Vācijai būtu jāiegādājas savi kodolieroči.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu