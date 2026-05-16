Izraēlas armija piespriedusi cietumsodus diviem karavīriem pēc incidenta Libānas dienvidos, kur viens no viņiem apgānījis Jaunavas Marijas statuju, bet otrs notikušo nofotografējis, vēsta ārzemju mediji. Attēls pēc tam strauji izplatījās tiešsaistē un izraisīja plašu sašutumu gan Libānā, gan ārvalstīs.
Fotogrāfijā redzams Izraēlas karavīrs ar cigareti mutē, kurš cigareti ievietojis arī Jaunavas Marijas statujas mutē. Izraēlas armija paziņojusi, ka karavīram, kurš pozējis fotogrāfijā, piespriesta 21 diena militārajā cietumā, savukārt karavīram, kurš uzņēmis attēlu — 14 dienu sods.
Izraēlas armijas pārstāve Ariela Mazora platformā "X" norādījusi, ka armija incidentu vērtē ļoti nopietni un respektē reliģijas brīvību, svētvietas un reliģiskos simbolus visām ticībām un kopienām.
Šis nav pirmais šāda veida incidents pēdējā laikā. Šīs fotogrāfijas parādījās dažas dienas pēc plašu rezonansi izraisījuša video publicēšanas no Libānas dienvidu ciema Debelas, kur redzams, kā Izraēlas karavīrs ar cirvi demolē krustā sistā Jēzus statuju. Arī šajā gadījumā iesaistītie karavīri saņēma disciplinārus sodus.
Ārvalstu mediji norāda, ka šādi sodi Izraēlas armijā ir salīdzinoši reti, īpaši uz apsūdzību fona par iespējamiem pārkāpumiem Gazas joslā un Rietumkrastā. Konfliktu uzraugošā organizācija "Action on Armed Violence" iepriekš secinājusi, ka
88% lietu par iespējamu karavīru pārkāpumu nav novestas līdz sodīšanai vai arī palikušas neatrisinātas.
Izraēlas spēki Libānas dienvidos iegāja pēc jaunākā konflikta saasinājuma ar grupējumu "Hezbollah". Neraugoties uz pamieru, Izraēlas armija joprojām saglabā klātbūtni vairākās Libānas dienvidu teritorijās. Libānas amatpersonas un vietējie iedzīvotāji pauž bažas par plašajiem postījumiem reģionā un iespējamām grūtībām cilvēkiem atgriezties savās mājās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu