ASV lielākie loģistikas un e-komercijas uzņēmumi “United Parcel Service” (UPS) un “Amazon” vienlaikus paziņojuši par plašām darba vietu likvidācijām, kas kopumā skars vairāk nekā 60 000 darbinieku.
Kurjerpasta kompānija UPS īsteno vērienīgu reorganizāciju, likvidējot aptuveni 48 000 darbavietu, tostarp samazinot šoferu skaitu par 34 000 un vēl ap 14 000 vietu uzņēmuma pārvaldē. Uzņēmuma finanšu direktors Braiens Daiks norādīja, ka mērķis ir izveidot efektīvāku vadības modeli, bet vienlaikus UPS turpina arī nekustamā īpašuma optimizāciju, šogad slēdzot 93 ēkas.
Janvārī UPS paziņoja par vienošanos ar “Amazon”, lai līdz 2026. gada vidum samazinātu piegādes “Amazon” pasūtījumiem par 50%, kas arī veicinājis šādu restrukturizāciju.
Tikmēr “Amazon” pavēstījusi par 14 000 biroja darbavietu likvidēšanu, norādot, ka daļa amatu turpmāk tiks aizstāti ar mākslīgo intelektu. Uzņēmuma vecākā viceprezidente Beta Galeti uzsvēra, ka “šī mākslīgā intelekta paaudze nodrošina lielāko tehnoloģiju progresu kopš interneta rašanās” un ļauj uzņēmumiem strādāt efektīvāk.
Lēmums saistīts arī ar pandēmijas laikā strauji pieaudzējušā personāla skaita samazināšanu un izmaksu optimizāciju.
“Amazon” izpilddirektors Endrū Džeisijs jau iepriekš brīdinājis, ka ģeneratīvā mākslīgā intelekta ieviešana nākotnē vēl vairāk samazinās darbinieku skaitu, taču šie samazinājumi neattieksies uz noliktavu darbiniekiem.
Abu uzņēmumu paziņojumi atspoguļo plašāku tendenci ASV – automatizācija un izmaksu samazināšana kļūst par galveno uzņēmumu izdzīvošanas stratēģiju pēc pandēmijas gadiem.
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu