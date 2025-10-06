Finanšu grūtībās nonākusī Spānijas telekomunikāciju kompānija "Telefonica" plāno likvidēt 6000 darbavietu, jo uzņēmums no Latīņamerikas pārorientējas uz pamata tirgiem Eiropā, pirmdien vēstīja mediji.
Lietišķais laikraksts "Expansion" ziņoja, ka "Telefonica" plāno likvidēt vismaz 6000 darbavietu, jo īsteno plašu restrukturizācijas plānu nolūka uzlabot rentabilitāti. Darbavietu likvidēšana ietekmēs dažādus grupas atzarus, vēstīja laikraksts.
Vienlaikus "Telefonica" preses pārstāvis noliedza izskanējušo informāciju, un paskaidroja, ka grupa "strādā pie vairākām analīzēm visās kompāniajs nodaļās, taču pašlaik neviens sociālais plāns nav paredzēts".
"Telefonica" ir 100 000 darbinieku visā pasaulē. Uzņēmums vēlas koncentrēties uz četriem pamata tirgiem: Brazīliju, Vāciju, Spāniju un Lielbritāniju.
Kompānija jau ir aizgājusi no vairākām valstīm, piemēram, Argentīnas un Peru, kā arī sākusi darbības nodalīšanu Kolumbijā, Urugvajā un Ekvadorā. Aktīvu norakstīšana Latīņamerikā veicināja uzņēmuma zaudējumus pirmajā pusgadā.
Tomēr Spānijas uzņēmums atkārtoti apstuiprināja 2025. gada finanšu mērķus, kuru vidū ir ienākumu palielināšana.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu