Tuvojas Valentīndiena – romantiskākā diena gadā. Taču, papētot sociālos tīklus, reizēm šķiet, ka ir pāri, kuriem katra diena ir kā Valentīna diena. Redzot perfektās pāru un ģimeņu bildes, skaistos ceļojumus, laimīgās fotosesijas, ne vienam vien prātā ienākusi doma: “Mana ikdiena gan nav tik skaista, bet kāpēc tā?” Eksperti skaidro, cik ļoti soctīklos redzētais var ietekmēt romantiskās attiecības, to, ko no tām sagaidām. Un kā no tā iespējams norobežoties, ja tas izsauc negatīvas emocijas? Vai tas maz iespējams?

Perfektas bildes, perfektas ģimenes un pāri. Vai un kā sociālie tīkli ietekmē attiecības un mūsu gaidas? Agrāk bija kauns šķirties, bet tagad ir kauns izskatīties nepietiekami laimīgiem. Cilvēki izjūt vajadzību demonstrēt, ka viņu dzīve, partneris un attiecības atbilst sabiedrības ideālam.

Situācijās, kad pāris atrodas uz šķiršanās sliekšņa, publiski komplimenti vai kopīgas fotosesijas var būt mēģinājums izvairīties no sāpīgās realitātes pieņemšanas.

 

