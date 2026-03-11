Ņemot vērā Austrālijas un citu valstu pieredzi, sabiedrībai ir atbildīgi jāizvērtē bērnu klātbūtne digitālajā vidē un jāapsver iespējas mazināt nekontrolētu interneta lietošanu līdz 15 gadu vecumam, ar savas padomnieces Ilonas Ošas starpniecību pauda veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).
Ministrs ir viens no iniciatoriem politisko partiju apvienībā "Jaunā vienotība" (JV), kuri rosinājuši sākt darbu pie normatīvā regulējuma izstrādes, lai ierobežotu bērnu piekļuvi sociālo tīklu platformām.
Abu Meri uzsver, ka bērnu psihiskās veselības pasliktināšanās Eiropā prasa koordinētu un daudznozaru pieeju. Nesen notikušajā Eiropas Savienības (ES) veselības ministru neformālajā sanāksmē Kiprā Latvija kopā ar citām dalībvalstīm norādījusi, ka bērnu un jauniešu psihiskās veselības problēmu pieaugumu nevar risināt ar atsevišķiem pasākumiem.
Vizītes laikā Kiprā
ministrs akcentējis bērnu neaizsargātību pret dezinformāciju un manipulējošu saturu digitālajā vidē,
kas, pēc viņa teiktā, pastiprina nepieciešamību pēc drošākas digitālās vides.
Ministrs norāda, ka Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas analīze un starptautiskie pētījumi arvien konsekventāk norāda uz saistību starp intensīvu sociālo mediju lietošanu agrīnā pusaudžu vecumā un augstākiem depresijas, trauksmes un miega traucējumu riskiem.
Vienlaikus Abu Meri atzīmē, ka Latvija patlaban vada kopīgu Eiropas valstu iniciatīvu "Mental Health Together" (MENTOR), kuras mērķis ir izstrādāt un testēt pieeju "Psihiskā veselība visās politikās".
Darbs pie sociālo tīklu platformu regulējuma būtu loģisks un nepieciešams šīs stratēģijas turpinājums, lai praktiski stiprinātu jauniešu noturību un aizsargātu viņu attīstību, uzskata ministrs.
JV valde lēmusi rosināt diskusiju valdībā un Saeimā un sākt darbu pie normatīvā regulējuma izstrādes, lai ierobežotu bērnu piekļuvi sociālo tīklu platformām un bērniem kaitīgam, nepiemērotam saturam internetā. Partijā norāda, ka pārmērīga sociālo mediju lietošana agrīnā pusaudžu vecumā var būt saistīta ar pieaugošiem mentālās veselības riskiem, tostarp depresiju, trauksmi, miega traucējumiem un zemu pašvērtējumu.
JV arī uzsver, ka līdzīgas iniciatīvas patlaban tiek apspriestas vairākās citās ES valstīs. Vienlaikus partijā norāda, ka efektīvu vecuma verifikācijas un kontroles mehānismu ieviešanai nepieciešami arī kopīgi risinājumi ES līmenī, jo digitālajām platformām nav valstu robežu.
