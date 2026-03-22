Sociālā medija "Instagram" mātesuzņēmums "Meta" paziņojis, ka no 2026. gada 8. maija platformā vairs netiks atbalstīta pilnīga privāto ziņu šifrēšana jeb tā dēvētā end-to-end šifrēšana starp lietotājiem.
Uzņēmums norādījis, ka funkcija līdz šim bijusi pieejama tikai daļai lietotāju un to izmantojis salīdzinoši neliels skaits cilvēku. Meta pārstāvis skaidroja, ka šis esot viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ no šīs iespējas nolemts atteikties.
"Ļoti maz lietotāju izvēlējās izmantot pilnībā šifrētu ziņapmaiņu Instagram privātajās ziņās, tādēļ tuvākajos mēnešos šo opciju no platformas izņemsim," norādīja uzņēmuma pārstāvis. Viņš piebilda, ka lietotāji, kuri vēlas turpināt izmantot pilnībā šifrētu saziņu, to joprojām var darīt citā Meta platformā — "WhatsApp".
End-to-end šifrēšana nozīmē, ka ziņu saturu var redzēt tikai sarunas dalībnieki, bet ne pati platforma vai trešās puses. Drošības un privātuma eksperti norāda, ka šāda tehnoloģija ir viens no svarīgākajiem digitālās saziņas drošības elementiem.
Vienlaikus vairākas tiesībsargājošās iestādes un bērnu drošības organizācijas iepriekš kritizējušas pilnīgu šifrēšanu digitālajā vidē, norādot, ka tā var apgrūtināt noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu tiešsaistē.
Digitālo tiesību organizācijas pārstāvji gan uzskata, ka šifrēšana ir būtiska lietotāju privātuma aizsardzībai. Digitālo tiesību organizācijas "Digital Rights Watch" politikas vadītājs Toms Sulstons norādījis, ka tehnoloģiju uzņēmumiem būtu jāstiprina, nevis jāsamazina lietotāju saziņas aizsardzība.
"Spēcīga šifrēšana ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas palīdz nodrošināt privātu un drošu saziņu internetā," uzsvēra Sulstons.
