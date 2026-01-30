Cietušās meitenes tēvs pieprasa no Jelgavas Pārlielupes pamatskolas izslēgt trešās klases skolēnu, kurš atkārtoti bijis vardarbīgs pret viņa meitu, kura mācās 1. klasē. Notikušas vairākas vardarbības epizodes, turklāt pēdējais incidents fiksēts skolas videonovērošanas ierakstā, vēsta LTV "Dienas ziņas".
Pēc tēva sacītā, pirmais gadījums noticis 5. novembrī, pēc kura meitenei konstatēts iegurņa kaula lūzums. Savukārt 14. janvārī zēns pie garderobēm divas reizes spārdījis meiteni pa muguru, sitis ar roku pa seju un rokām, kā arī viņu apsaukājis.
Tomēr pierādījumu, ka gūžas kaula plīsums radies tieši pirmā konflikta laikā, nav. Skola norāda, ka, izvērtējot videonovērošanas ierakstu, kā arī bērnu un vecāku sniegto informāciju, problēma tiek risināta.
Skolas vadība skaidro, ka notikušais pārrunāts gan ar iesaistītajiem bērniem, gan ar citiem skolēniem, kuri tobrīd nākuši no pulciņa. Par situāciju informēti vecāki un piesaistīts atbalsta personāls.
Zēna ģimene esot pretimnākoša un sadarbojas ar skolu, savukārt cietušās meitenes vecāki vērsušies pie psihologa Rīgā un uzstāj, ka
pēc diviem šādiem gadījumiem būtu jāpieņem nekavējošs lēmums, piemēram, par mācībām attālināti vai mācību pārtraukšanu šajā skolā.
Gan Jelgavas domē, gan skolā uzsver, ka situācijas izvērtēšana turpinās, vienlaikus norādot, ka bērna izslēgšana no skolas netiek uzskatīta par risinājumu. Pašvaldībā norāda, ka notikušais licis domāt par papildu drošības pasākumiem izglītības iestādēs.
Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks skaidro, ka viena no iecerēm ir lielāks pašvaldības atbalsts videonovērošanas kameru uzstādīšanai skolās, kā arī citi organizatoriski risinājumi, tostarp pedagogu aktīvāka klātbūtne klasēs, lai savlaicīgi pamanītu iespējamas problēmas.
Jau iepriekš ziņots par fizisku vardarbību Jelgavas Pārlielupes pamatskolā. Cietušās meitenes tēvs uzsvēra, ka šī pieredze viņam bijusi sāpīga mācība. Viņš aicinājis citus vecākus sargāt savus bērnus un nopietni attiekties pret jebkādām pazīmēm par vardarbību skolā.
"Pirmajā reizē mēs ļoti nožēlojam, ka netika izsaukta policija. Tā bija mūsu kļūda. Ja bērns stāsta par vardarbību vai nāk no skolas nomākts, vecākiem noteikti ir jānoskaidro, kas noticis,"
sacīja pirmklasnieces tēvs, uzsverot, ka šādas situācijas nedrīkst atstāt bez reakcijas.
