Godinot drukāto mediju nozīmi un lasītāju izvēli, jau 26. reizi norisinājies ikgadējais pasākums “Preses dienas”. Tā ietvaros vadošais preses izplatīšanas uzņēmums SIA “Preses Serviss” apbalvoja 2025. gada pirktākos un iecienītākos preses izdevumus 10 nominācijās. Aplūko foto!
Pēc pārdoto eksemplāru skaita 2025. gadā pirktākie ir nedēļas ziņu laikraksti, kam seko krustvārdu mīklas un TV programmas. No visiem Latvijas izdevumiem, ko mazumtirdzniecībā izplata “Preses Serviss”, 50 % veido nedēļas laikraksti un žurnāli. Īpaši spilgta tendence saglabājas reģionos – vietējie laikraksti savā pilsētā un novadā nemainīgi ierindojas pirktāko izdevumu Top 3.
Mūsdienu dinamiskajā informatīvajā telpā drukātā prese saglabā savu pozīciju kā uzticams un kvalitatīvs informācijas avots. “Interneta vidē mēs mēdzam nonākt algoritmu gūstā, palaižot garām būtisko. Turpretī preses izdevums iemieso atbildību par saturu, kas šī brīža plašajā informācijas laukā ir kritiski nepieciešama. “Narvesen” tīklā novērojam, ka cilvēki atgriežas pie “lēnākiem” informācijas patērēšanas veidiem, uzticoties profesionālām redakcijām. To apliecināja arī mūsu Pasaules preses brīvības dienas akcija, kurā iedzīvotāji aktīvi izmantoja iespēju iegādāties izdevumus ar 50% atlaidi,” uzsver Dace Dovidena, SIA “Reitan Convenience Latvia” valdes priekšsēdētāja.
SIA “Preses Serviss” izpilddirektore Inga Samoviča papildina, ka nozare demonstrē apsveicamu izturību: “Lai gan pēdējo gadu globālās tendences ir bijušas izaicinošas, Latvijas izdevniecības spēj noturēt augstu kvalitātes latiņu.
Topa rezultāti ir stabili, taču īpašs prieks ir par jauniem nosaukumiem, kas spēj iekarot savu vietu lasītāju sirdīs.”
Svinīgajā pasākumā sveica 2025. gada preses izdevumu topu:
Pirktākais ZIŅU ŽURNĀLS:
1. žurnāls “Privātā Dzīve” (SIA “Žurnāls Santa”),
2. žurnāls “Kas Jauns” (SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi”),
3. žurnāls “IR” (AS “Cits Medijs”).
Pirktākais ZIŅU LAIKRAKSTS:
1. laikraksts “MK-Latvija” (SIA “Baltic Technical Service”),
2. laikraksts “Vesti” (SIA “Press Distribution Center”),
3. laikraksts “7 Sekretov” (SIA “Press Distribution Center”).
Pirktākais SIEVIEŠU IZDEVUMS:
1. žurnāls “Ieva” (SIA “Žurnāls Santa”),
2. žurnāls “Ievas Stāsti” (SIA “Žurnāls Santa”),
3. žurnāls “Patiesā Dzīve” (SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi”).
Pirktākais REĢIONĀLAIS LAIKRAKSTS:
1. laikraksts “Million” (SIA “Izdevniecība Miljons”),
2. laikraksts “Kurzemes Vārds” (SIA “Kurzemes Vārds”),
3. laikraksts “Talsu Vēstis” (SIA “SILK MILK Media”).
Pirktākā TV PROGRAMMA:
1. izdevums “Laimīgā Programma” (SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi”),
2. izdevums “Televīzijas Programma” (SIA “Press Distribution Center”),
3. izdevums “Rīgas Viļņi” (SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi”).
Pirktākais KRUSTVĀRDU MĪKLU IZDEVUMS:
1. izdevums “Mezgls” (SIA “Žurnāls Santa”),
2. izdevums “Kūmiņš” (SIA “Kuma”),
3. izdevums “Vieglās “(SIA “Kuma”).
Pirktākais BĒRNU UN JAUNIEŠU ŽURNĀLS:
1. žurnāls “Barbie” (SIA “Kid Press”),
2. žurnāls “Paw Patrol” (SIA “Kid Press”),
3. žurnāls “Ledus sirds” (SIA “Kid Press”).
Pirktākais izdevums MĀJAI, DĀRZAM, VIRTUVEI:
1. izdevums “Ievas Padomu Avīze” (SIA “Žurnāls Santa”),
2. izdevums “Praktiskais Latvietis” (AS “Latvijas Mediji”),
3. izdevums “100 Labi Padomi” (SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi”).
Pirktākais IZZINOŠAIS IZDEVUMS:
1. izdevums “Zintnieks” (SIA “Zintnieks”),
2. izdevums “Ilustrētā Pasaules Vēsture” (SIA “Izdevniecība Dienas Žurnāli”),
3. izdevums “Citādā Pasaule” (SIA “Izdevniecība Dienas Žurnāli”).
Nominācija “DEBIJA”:
1. izdevums “Praktiskās Mīklas” (AS “Latvijas Mediji”),
2. izdevums “Толстяк” (SIA “Press Distribution Center”),
3. izdevums “Roze” (SIA “Rose Media”).
