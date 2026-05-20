Evija Dundure: Nozīmīgu pensiju sistēmas reformu steigā veikt nedrīkst

Pašlaik Latvijā notiek parakstu vākšana par likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā", kas paredz iespēju izņemt pensiju 2. līmeņa uzkrājumus. Saistībā ar to publiskajā telpā bieži tiek piesaukta Lietuvas un Igaunijas pieredze. Lai gan Baltijas valstu pensiju 2. līmeņa sistēmām ir kopīgs mērķis, to uzbūve un finansēšanas principi būtiski atšķiras. Tieši šīs atšķirības arī nosaka to, ko naudas līdzekļu izņemšana faktiski nozīmē katrā no valstīm.
Kas ir kopīgs Baltijas valstu pensiju 2. līmenim un kādas ir atšķirības?
Baltijas valstis pensiju 2. līmeni veidojušas ar vienotu ideju – daļu no sociālajām iemaksām ieguldīt finanšu tirgos, lai nākotnes pensija būtu mazāk atkarīga tikai no strādājošo un pensionāru skaita attiecības izmaiņām un lielākā mērā balstītos arī uz ilgtermiņa ieguldījumu atdevi. Tomēr šo iemaksu veikšanas principi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā būtiski atšķiras.
Latvijā pensiju 2. līmenis ir pilnībā integrēts sociālās apdrošināšanas sistēmā. No kopējās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes (20 %) 5 % tiek novirzīti pensiju 2. līmenim. Tas nozīmē, ka cilvēkam nav jāveic nekādas papildu iemaksas un viņa neto alga nesamazinās, tāpēc, ka viņš ir pieņēmis lēmumu par dalību pensiju 2. līmenī. Tātad cilvēka veiktā sociālā iemaksa tiek sadalīta starp pensiju 1. un 2. līmeni. Praksē tas nozīmē, ka uzkrājums veidojas automātiski un bez papildu finansiāla sloga šodien.
Lietuvā pieeja ir atšķirīga. Līdz 2026. gada sākumam pensiju sistēmā darbojās automātiskās iekļaušanas (auto-enrolment) princips, taču cilvēks varēja no dalības atteikties vai izstāties. Savukārt kopš 2026. gada sākuma dalība 2. pensiju līmenī ir pilnīgi brīvprātīga. Svarīgākais ir tas, ka Lietuvā, veidojot pensiju uzkrājumu, cilvēka veikto sociālo iemaksu nedala. Strādājošais papildus veic iemaksu 3 % apmērā no viņa bruto algas, kam papildus tiek pievienota valsts piemaksa 1.5 % apmērā no vidējās algas valstī. Tātad dalība Lietuvas pensiju 2. līmeņa sistēmā nozīmē apzinātu izvēli samazināt savus šodienas ienākumus, lai uzkrātu vairāk nākotnei, vienlaikus valsts to stimulē.
Līdzīga pieeja ir arī Igaunijā. Valsts novirza 4 % no sociālajām iemaksām tikai tad, ja pats strādājošais veic papildu iemaksas no savas bruto algas. Viņš var izvēlēties iemaksāt 2 %, 4 % vai 6 %. Arī Igaunijā sistēma tagad ir brīvprātīga – cilvēks var tajā nepiedalīties vai izstāties no tās.
No dalībnieka skatpunkta šī atšķirība ir ļoti būtiska. Latvijā dalībai pensiju 2. līmenī cilvēkam nav jāveic papildu maksājumi no savas kabatas, jo kopējais nodokļu slogs nemainās. Savukārt Lietuvā un Igaunijā dalība 2. pensiju līmenī nozīmē reālu izvēli šodien maksāt vairāk un apzināti samazināt savus pašreizējos ienākumus.
Tieši tajā slēpjas būtiska atšķirība, kas jāņem vērā Latvijas šībrīža diskusijā. Lietuvā un Igaunijā cilvēki lielā mērā izņem vai pārtrauc pašu brīvprātīgi veidotos papildu uzkrājumus. Savukārt Latvijā pensiju 2. līmeņa uzkrājumu veido daļa no obligātajām sociālajām iemaksām, kas paredzētas pensijas nodrošināšanai vecumdienās.
Visu pensiju sistēmu pamatmērķis tomēr ir viens – nodrošināt iedzīvotājiem pietiekamus ienākumus pēc pensijas vecuma sasniegšanas. Galvenais kritērijs, pēc kā būtu jāvērtē jebkuras reformas, ir tas, vai sistēma ilgtermiņā spēj nodrošināt pietiekamu pensijas apmēru lielākajai sabiedrības daļai. Būtībā pensiju sistēma ir mehānisms, kas palīdz iedzīvotājiem uzkrāt daļu no regulāriem darba ienākumiem līdz brīdim nākotnē, kad viņiem vairs to nebūs.