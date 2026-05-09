Aprīlī pēc otrā pensiju līmeņa izmaksām Lietuvā būtiski pieaugusi iedzīvotāju patēriņa aktivitāte. Kā liecina loģistikas un tehnoloģiju uzņēmuma Omniva dati, aktīvākajā nedēļā sūtījumu apjoms Lietuvā pieauga pat par 74% salīdzinājumā ar to pašu periodu pērn, informē uzņēmumā.
"Otrā pensiju līmeņa izmaksu periods Lietuvā sakrita ar sezonālo pirkumu laiku, tādēļ līdzās lielākas vērtības precēm, piemēram, sadzīves tehnikai un mēbelēm, iedzīvotāji aktīvi iegādājās arī atpūtas un dārza preces — velosipēdus, batutus, piepūšamos baseinus un citas sezonālas preces," norāda Omniva pārstāvis Latvijā Jānis Andžāns.
Pirmajā izmaksu nedēļā Omniva Lietuvā piegādāja vairāk nekā 390 tūkstošus sūtījumu, kas ir par aptuveni 30% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā un par 40% vairāk nekā tajā pašā periodā pērn. Arī nākamajā nedēļā sūtījumu apjoms turpināja pieaugt, sasniedzot 425 tūkstošus sūtījumu, kas ir par 74% vairāk nekā tajā pašā periodā 2025. gadā.
Lielākā sūtījumu plūsma tika novērota 16. un 22. aprīlī, kas liecina, ka daļa iedzīvotāju pirkumus veica uzreiz pēc līdzekļu saņemšanas, bet citi lielāku pirkumu veikšanai veltīja vairāk laika.
"Tas nebija tikai vienas dienas pieaugums, bet vairākas nedēļas ilgs patēriņa aktivitātes kāpums. Visvairāk sūtījumu tika piegādāti Viļņas un Kauņas reģionos,"
turpina J. Andžāns.
Lai nodrošinātu pieaugošo sūtījumu apjomu apstrādi un piegādi, Omniva Lietuvā stiprināja savu operacionālo kapacitāti, organizējot papildu maiņas un piesaistot papildu darbiniekus. Ievērojamu atbalstu sniedza arī uzņēmuma pūļa piegādes partneri — autovadītāji, kuri elastīgā grafikā piegādā sūtījumus sev ērtos maršrutos.
"Prognozējot sūtījumu apjomus, ņēmām vērā arī Igaunijas pieredzi, kur līdzīgs patēriņa pieaugums pēc pensiju izmaksām bija jūtams ar nelielu nobīdi laikā. Lietuvā patēriņa aktivitāte pieauga vēl straujāk nekā Igaunijā," uzsver J. Andžāns.
Lielāko daļu sūtījumu veidoja pasūtījumi no Lietuvas tirgotājiem un Eiropas e-komercijas platformām, īpaši no Vācijas un Zviedrijas. Savukārt sūtījumi no tālākiem tirgiem, tostarp Ķīnas, pie pircējiem nonāk vēlāk, tāpēc to apjoma pieaugums tika novērots tikai mēneša pēdējās nedēļās.
