No 1. jūlija valsts sedz farmaceita pakalpojuma maksu lētākajām recepšu zālēm, no 1. septembra – visām recepšu zālēm cilvēkiem ar I grupas invaliditāti.
Valsts turpmāk segs farmaceita pakalpojuma maksu nekompensējamām vai 75% apmērā kompensējamām recepšu zālēm, kuru cena nepārsniedz vai ir vienāda ar 10 eiro. Tas attieksies arī uz grūtniecēm un sievietēm līdz 70. pēcdzemdību dienai, iegādājoties noteiktām diagnozēm paredzētās kompensējamo zāļu saraksta zāles šajā cenu kategorijā. Veselības ministrija, veicot zāļu cenu reformas izvērtēšanu, kas stājās spēkā no pagājušā gada, secinājusi, ka lētāko recepšu zāļu segmentā farmaceita pakalpojuma maksa veido lielāko daļu no kopējās cenas.
Saglabāsies 75 centu farmaceita pakalpojuma maksa pacientiem, kuri iegādājas zāles, ko valsts kompensē 100% apmērā. Ministrija to pamato ar nepieciešamību sekmēt pacientu līdzestību un atbildīgu rīcību.
No 1. septembra farmaceita pakalpojuma maksu pilnā apmērā no valsts budžeta segs personām ar pirmās grupas invaliditāti, iegādājoties recepšu zāles jebkurā cenu diapazonā.
No 1. septembra Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktajiem Ukrainas iedzīvotājiem valsts vairs pilnībā nesegs farmaceita pakalpojuma maksu recepšu zālēm. Līdz ar to viņiem, tāpat kā pārējiem Latvijas iedzīvotājiem, būs jāmaksā pacienta daļa 75 centu apmērā, bet atlikušo maksas daļu nodrošinās Nacionālais veselības dienests.
Jauno pasākumu ieviešanai šogad paredzēti 3,82 miljoni eiro, bet 2027. gadā un turpmāk ik gadu – 7,79 miljoni eiro.
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