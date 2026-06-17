Līgo svētku galds nav iedomājams bez daudziem tradicionāliem gardumiem, taču tikai retais no tiem var lepoties ar Eiropas Savienības aizsargāta kulinārā mantojuma statusu. Viens no šādiem produktiem ir “Jāņu siers” ar ķimenēm, kura recepte un gatavošanas metode Latvijā saglabājusies paaudzēm ilgi.
Viens no līgotāju iecienītākajiem un vizbiežāk uz svētku galda liktajiem ir zīmola “Valmiera” piena meistaru gatavotais “Jāņu siers”. Tas veikalu plauktos atpazīstams kā saulaini dzeltens siera ritulis ar ozollapu vainagu uz iepakojuma, aiz kura slēpjas tradīcijās balstīts ražošanas process.
""Valmieras piena" meistari šo sieru ražo jau vairāk nekā 50 gadus, un šajā laikā uzkrātā pieredze ļauj ar lielu rūpību saglabāt sentēvu receptēs balstītās prasmes arī mūsdienās. Lai gan ražošanā izmantojam modernas tehnoloģijas, katra procesa posma pamatā joprojām ir tradicionālie principi, kas “Jāņu sieram” piešķir tā raksturīgo garšu, krāsu un tekstūru. Tas nav tikai sezonāls produkts vai neatņemama Līgo galda sastāvdaļa, tas ir stāsts par Latvijas piensaimniecības kultūru, amatprasmi un tradīciju pārmantošanu no paaudzes paaudzē. Tāpēc ikviens zīmola “Valmiera” “Jāņu siera” ritulis sevī nes ne vien Eiropas līmenī atzītu kvalitāti un unikalitāti, bet arī daļu no Latvijas gastronomiskā mantojuma, " tā uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Māris Cers.
Astoņi soļi, kā “Valmieras piena” ražotnē top latviskais “Jāņu siers”
1. Svaigpiens no zemnieku saimniecībām
Ražošanas process sākas brīdī, kad “Valmieras pienā” tiek piegādāts svaigpiens no zemnieku saimniecībām.
2. Kvalitātes pārbaude laboratorijā
Katru piena partiju rūpīgi pārbauda uzņēmuma laboratorijā, novērtējot tās kvalitāti, sastāvu un atbilstību pārtikas drošības prasībām.
3. Pasterizācija
Pēc kvalitātes pārbaudes piens tiek pasterizēts un sagatavots tālākajam ražošanas procesam.
4. Siera masas iegūšana, suliņu atdalīšana
Siera masai jeb siereklim, to pakāpeniski karsējot un maisot, pievieno sviestu, olas, sāli un ķimenes, kā arī dabīgo krāsvielu beta karotīnu, kas sieram piešķir tā raksturīgo zeltaini dzelteno nokrāsu. Šajā procesa posmā siers iegūst viendabīgu un elastīgu konsistenci, kas ir viens no būtiskākajiem posmiem, veidojot autentisko “Jāņu sieram” raksturīgo tekstūru un garšu.
5. Formēšana
Karstā siera masa tiek pildīta īpašās cilindriskās formās jeb tā sauktajās “siera desās”, kur tā tiek sablīvēta un dzesējoties iegūst savu formu.
7. Atdzesēšana un griešana
Kad siers iegūst nepieciešamo struktūru un formu, tas tiek atdzesēts un sagriezts atsevišķos 350 gramu rituļos.
8. Iepakošana un ceļš uz veikaliem
Noslēgumā katrs siera ritulis tiek iepakots vakuuma iepakojumā, marķēts ar zīmola “Valmiera” etiķeti un nogādāts veikalu plauktos visā Latvijā.
Savukārt zīmola “Valmiera” vadītāja Agnese Kleinmaneaicina šo sieru celt galdā ne tikai dažas dienas jūnijā, bet arī citos gada mēnešos. "Tas lieliski iederas svaigos salātos, karstmaizēs, burgeros, kā arī ir īpaši gards grilēts vai panēts. Šajos svētkos aicinu mūsu “Jāņu sieru” baudīt ne tikai tradicionāli pie Līgo ugunskura, bet arī izmēģināt kādā jaunā receptē, kas var kļūt par bieži gatavotu ēdienu jūsu mājās visa gada garumā," teic zīmola vadītāja.