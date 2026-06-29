Nozarē labi zināmais piensaimnieks Jānis Višņevskis 75 gados vēris durvis jaunam biznesam, nodibinot SIA "Puņģis", kas darbojas ar elektroenerģijas uzkrāšanu un tirdzniecību.
Kāpēc vajadzīgs "Puņģis"
SIA Piensaimnieku laboratorija līdzīpašnieks un SIA Zemturi ZS kontrolpaketes turētājs Jānis Višņevskis 75 gadu vecumā sācis jaunu uzņēmējdarbību un nodibinājis SIA Puņģis. Uzņēmums kopš šā gada 28. maija darbojas enerģijas balansēšanas jomā, nodarbojoties ar elektroenerģijas jaudu balansēšanu, uzkrāšanu un pārdošanu.
Saimniecībā uzstādīti desmit akumulatori ar kopējo viena megavata (MW) jaudu. Tos izmanto gan strāvas frekvences un sprieguma stabilizēšanai elektrotīklā, gan darījumiem ar elektroenerģiju biržā. Uzņēmējs šajā projektā ir ieguldījis 450 000 eiro.
"Kad Latvija pērn februāra sākumā atslēdzās no Krievijas un Baltkrievijas vienotās elektrosistēmas BRELL, aktualizējās jautājums par stabilu strāvas frekvences un sprieguma nodrošinājumu tīklā. Sāku vērtēt, ko es kā seniors un pensionārs varu šajā virzienā attīstīt. Elektroenerģija ir svarīga visiem – bez tās nekas nenotiek. Jaunajā tirgus situācijā radās pieprasījums pēc akumulatoriem, un es saredzēju iespēju tos uzstādīt un pelnīt. Iekārta var darboties trīs režīmos: biržā pirkt un pārdot elektroenerģiju, mehāniski balansēt tīkla rādītājus, kā arī īstenot augstākā līmeņa balansēšanu, regulējot strāvas frekvenci un spriegumu," jauno darbības virzienu raksturo J. Višņevskis.