Ķīnas zinātniekiem izdevies izveidot īpaši precīzu pulksteni, kas varētu “kardināli mainīt nākotnes karu raksturu”. Runa ir par cēzija atompulksteni NIM–TF3, kas ir vidēji liela ledusskapja izmērā un pusotra metra augstumā un ko ir pietiekami viegli ielādēt kravas automašīnā.
Pat pēc ļoti ilga ceļojuma vissliktākajos bezceļos un visos citos iespējamajos nelāgajos apstākļos tas vienmēr nekļūdīgi rādīs pilnībā precīzu laiku – ar precizitāti līdz sekundes kvadriljona daļai.
Vēstījumā plašsaziņas līdzekļiem pētnieki pauduši, ka iepriekš kaut kas tāds šķita principiāli neiespējams, jo pilnībā neapšaubāmu precizitāti varēja sasniegt tikai sevišķi liela izmēra atompulksteņi, kurus vajadzēja uzglabāt labi apsargātās laboratorijās, kas turklāt ideāli pasargātas no jebkādas ārējās iedarbības. Tagad atrasts veids, kā iespējams izgatavot superprecīzu pārvietojamo pulksteni, turklāt uzsvērts, ka šīs jaunās izstrādnes potenciāls ir graujoši liels – piemēram, tas ļauj pat tūkstošiem kilometru attālumā vienam no otra esošiem radariem nevainojami sinhronizēties nolūkā precīzi izsekot iespējamā pretinieka lidaparātiem, ievērojami uzlabot radioelektroniskos kaujas paņēmienus, kā arī noraidīt gigantiski lielus datu apjomus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu