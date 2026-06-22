Daugavpils Universitātes rektors, profesors un vaboļu pētnieks Arvīds Barševskis ir satraucies – lāgā neesot tauriņu un citu kukaiņu, ko šogad rādīt bioloģijas studentiem dabas pētnieku vidū slavenajās Ilgās.

Un šī ir aizsargājamā dabas teritorija, nevis Zemgale ar miglotiem labības un rapšu laukiem. Līdzīgus procesus Barševskis novērojot arī citviet Latvijā un pasaulē.

Cilvēki priecājas, ja odi un dunduri nedzels. Dārzkopjiem arī nav iebildumu, ja uz kāpostiem neredz ēdelīgus kāpurus. Taču plašākā mērogā sekas ir ļoti nelabvēlīgas. "Pēdējā laikā par šo problēmu zinātnieki aizvien vairāk runā visā pasaulē. Vācijā ir bijuši pētījumi, kas parāda, ka pat īpaši aizsargājamās teritorijās 27 gadu laikā populācijas ir samazinājušās par 76 procentiem," "Latvijas Avīzei" saka Arvīds Barševskis. Līdzīgas tendences manāmas arī Ilgās pie Baltkrievijas robežas, netālu no Daugavpils.

Auto stikli daudz tīrāki

"Šogad ar studentiem ekskursijā uz vienu kilometru redzam tikai dažus balteņus un raibeņus," saka dabaspētnieks. 

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