Lai grilēta gaļa izdotos mīksta, sulīga un aromātiska, svarīga ir marināde. Katrai saimniecei ir sava iecienīta marinēšanas recepte. Kamēr viena dod priekšroku pārbaudītai klasikai ar sīpoliem vai krējumu un majonēzi, cita eksperimentē ar medus un sojas saldskābo garšu vai svaigiem citrusaugļiem.
Sastāvdaļas
- 1 kg cūkas kakla karbonādes
- 500 ml alus (gaišā vai tumšā)
- 2–3 sīpoli
- 3 ķiploka daiviņas
- 1 ēdamkarote sinepju
- 1 tējkarote paprikas pulvera
- sāls, melnie pipari
Pagatavošana
Gaļu sagriež mazākos gabalos un pievieno pusgredzenos sagrieztus sīpolus. Sajauc visas sastāvdaļas un pārlej gaļai, visu izmaisa. Liek ledusskapī, ļaujot gaļai ievilkties vismaz 6–12 stundas.
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