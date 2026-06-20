Līdz Līgovakaram vēl atlicis pietiekami laika, lai sagādātu visu nepieciešamo un pāris dienu pirms svinībām uzraudzētu kādu spainīti kvasa – atspirdzinoša un garda dzēriena. 

Kvass ir veselīgs, jo dzērienā saglabājušās vērtīgās vielas no graudiem, rauga veidotie B grupas vitamīni un pienskābās rūgšanas procesā veidojušās organiskās skābes, kas uzlabo gremošanas trakta mikrovidi. 

Ja rūgšana ir kontrolēta un īslaicīga, šajā dzērienā alkohola nav vairāk kā kefīrā, tāpēc to drīkst dzert arī bērni. Kvass lieliski veldzē slāpes, ja to atdzesē līdz 15 grādiem. Ierosmei trīs dažādas šā dzēriena pagatavošanas receptes.

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