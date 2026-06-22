Jāņu brīnums nesākas svētku vakarā. Tas sākas jau krietni agrāk – gatavojoties Jāņu svinēšanai, mācoties līgotnes un atkārtojot rotaļas, sienot sieru, brūvējot alu, pinot vainagus, rotājot māju un steidzot vēl daudzus citus darbus, kas līdz Jāņiem jāpaveic. Un tie katram savi. Saimniekam savi, saimniecei savi. Meitām un puišiem atkal citi. Konsultē folkloras kopas "Urgas" vadītāja Inguna Žogota un tradīciju zinātāja Elga Grigāne. 

Pašā kalna galiņā

Jāņus tradicionāli svin kalna galā vai augstākajā vietā, kāda nu kuram pieejama. Augstākā vieta tiek izvēlēta tādēļ, lai pūdele jeb pundele (ar darvu pildīts trauks, piestiprināts kārts galā) atrastos pēc iespējas augstāk un tā gaisma apspīdētu iespējami plašāku apkārtni. Uguns simbolizē sauli, tāpēc tā ir klātesoša visās Jāņu vakara norisēs.

Ticējumi vēsta – jo tālāk sniedzas pūdeles gaisma, jo tālāk izplatās svētība, veselība un auglība.

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē