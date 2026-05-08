Šodien, 8. maijā, kad liela pasaules daļa svin Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu, Valmieras teātrī pirmizrāde režisora un scenogrāfa Reiņa Suhanova iestudējumam – monoizrādei par Lielbritānijas premjerministru Vinstonu Čērčilu. Uz skatuves – aktieris Tālivaldis Lasmanis.
Kā vēsta Valmieras teātrī, "Vinstona Čērčila ekscentriskumam un eksplozīvajai dabai Tālivaldis Lasmanis liek pretī rāmu inteliģenci un publiski klusu dzīvi. Abus vieno talants, darbaspējas, emocionalitāte, jūtīgums un atbildīgums, domas asums un humora izjūta". Turklāt kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa uz Valmieras teātra skatuves radījusi ļoti atpazīstamu slavenā britu valstsvīra tēlu. Amerikāņu aktiera un dramaturga Ronalda Kītona luga – atmiņu mozaīka "Čērčils" – ieaicina Vinstona Čērčila iekšējā pasaulē, savukārt "Latvijas Avīze", uzrunājot aktieri Tālivaldi Lasmani un režisoru Reini Suhanovu, mēģināja atklāt Čērčila domu spēku mūsdienu pasaulē.
No kā iedvesmojāties, radot savu tēlu – Lielbritānijas premjerministru seru Vinstonu Čērčilu?
T. Lasmanis: Esmu skatījies lielu daļu pieejamo materiālu, arī dokumentālās filmas. Lugas autors Ronalds Kītons savā Čērčila dzīvesstāstā apstājas pie konkrētiem notikumiem, jo vien divās skatuves stundās tik milzīga apjoma biogrāfiju nav iespējams smalki izstāstīt. Tomēr, lai arī lēcieniem pāri, mēģinām parādīt Čērčila kā cilvēka cilvēcīgo pusi kontekstā ar visiem lielajiem pasaules notikumiem, kuriem viņam bija liktenis lēmis iet cauri.
Kāpēc tagad tik būtiski runāt par Čērčila dzīvi, viņa veidoto politiku, par viņa kļūdām un uzvarām?
Ne velti luga radīta samērā nesen, 2015. gadā, jo, ticamākais, mūsdienās cilvēkiem pietrūkst šāda izlēmīga un spēcīga rakstura politiķa. Tiesa, nedrīkstam aizmirst, kādā situācijā Čērčilam nācās pieņemt lēmumus un kādā situācijā tie būtu jāpieņem kādam mūsdienu Čērčilam. Apstākļi ir radikāli atšķirīgi. Tomēr cilvēkiem, kurus biedē satraukums apkārtējā pasaulē un ir nesapratne par nākotni, droši vien gribētos, lai atrastos šāds cilvēks, kurš kaut kādā veidā spētu sakārtot izjaukto pasaules kārtību.