Pagrieziena punkts Latvijas demokrātijas attīstībā; jauna vēstures lappuse, dziļi simbolisks solis – šādi skaļi apzīmējumi pirms 15 gadiem izskanēja no Saeimas tribīnes, vērtējot Valsts prezidenta Valda Zatlera lēmumu rosināt 10. Saeimas atlaišanu.
Bija pat salīdzinājums, ka šis notikums ir līdzvērtīgs 1990. gada 4. maija Augstākās Padomes balsojumam par Latvijas neatkarību, ar to atšķirību, ka tauta vairs neuzgavilē parlamenta pieņemtam lēmumam, bet priecājas par tā padzīšanu. Arī sabiedrībā Valsts prezidenta Rīkojums Nr. 2 tolaik tika uzņemts ar diezgan lielu entuziasmu, iegūstot apzīmējumu "maijpuķīšu revolūcija" – gandrīz nevienam nebija šaubu par to, ka referendumā Saeima tiks atlaista un būs jārīko ārkārtas vēlēšanas. Tā arī notika, bet kādas tad pārmaiņas Latvijas politikā tas atnesa un vai piepildījušās tās gaidas, par ko tolaik tika daudz runāts?
Jauna lappuse Latvijas vēsturē?
Pašlaik vērtējumi par Rīkojumu Nr. 2 ir krietni piezemētāki, nekā tas bija pirms 15 gadiem. Valdis Zatlers intervijā "Latvijas Avīzei" atgādina, ka politiskie paziņojumi jau sākotnēji bijuši diezgan pretrunīgi, piemēram, viņam esot pārmesta arī "legāla valsts apvērsuma" organizēšana.
Kā tagad intervijā "Latvijas Avīzei" saka Zatlers, Rīkojumam Nr. 2 bija ļoti konkrēts mērķis, jo politika bija izgājusi ārpus Saeimas un "pārcēlusies uz pirtīm un viesnīcām, turklāt bija izplūdusi striktā robeža starp pozīciju un opozīciju, visi darbojās vienā kopībā". (Par to, kādā formā tas notika, vēlāk varēja pārliecināties, kad tika publicētas tā sauktās "Rīdzenes" sarunas.) Kā uzskata bijušais prezidents, šajā ziņā izmaiņas sekoja diezgan ātri – jau tā pati 10. Saeima kļuvusi aktīvāka un pieņēmusi vairākus iepriekš ilgstoši atliktus lēmumus, jo atlaistie deputāti "gribēja parādīt, ka nav zemē metami". Vai viņš ir pārliecināts, ka tagad nekāda politikas veidošana pirtīs vai varbūt kādās smalkākās vietās nenotiek? Zatlers atsmej, ka vēl jau esot medības, bet tur vairāk apmainās ar informāciju, nevis aizkulisēs visu izlemj.
Tomēr arī kritizētāji runā par ilglaicīgām negatīvām sekām. Nesen intervijā portālam "jauns.lv" bijušais Ministru prezidents un Saeimas priekšsēdētājs Indulis Emsis pauda viedokli, ka cīņa pret oligarhiem un liberāli kreisā politika esot iemesls, kāpēc Latvija ekonomiskajā attīstībā ir atpalikusi no Lietuvas un Igaunijas. "Zatlers atlaida kvalitatīvu, darbotiesspējīgu un ļoti zinošu Saeimu. Tā bija totāli kļūdaina rīcība," uzskata Emsis. Viņaprāt, "demonizētie oligarhi" patiesībā esot bijuši cilvēki ar iniciatīvu un ambīcijām mainīt valsti, veicināt tās attīstību: "Mums politikā vajag atgriezt uzņēmējus. Man nav bail no oligarhiem!"
Politologs Jānis Ikstens atzīst, ka vēsturiska notikuma nozīmi Rīkojumam Nr. 2 neviens nevar atņemt – tā ir pirmā reize, kad Latvijā tika rīkotas ārkārtas vēlēšanas.
"Vai tam ir bijušas kādas epohālas sekas? Skaidrs, ka ar 4. maiju nevar salīdzināt. Varētu teikt, ka tas iezīmēja paaudžu maiņu politikā. Bet vai tas ir radījis kvalitatīvi jaunu politiku? Domāju, ka ne."
Ne katram politiskajam notikumam Latvijas vēsturē veltīta teātra izrāde. Par Rīkojumu Nr. 2 tāda tieši šobrīd top Dailes teātrī. Pirmizrāde paredzēta 12. jūnijā, taču režisora Valtera Sīļa un dramaturga Matīsa Gricmaņa radītais iestudējums jau piedzīvojis diezgan lielas politiskās kaislības, jo pret to iebildusi Aināra Šlesera vadītā partija "Latvija pirmajā vietā" un arī KNAB pēc "LPV" iesnieguma gatavojas veikt pārbaudi, vai te pirms 15. Saeimas vēlēšanām nenotiek slēptā aģitācija.
Valters Sīlis, jautāts par Rīkojuma Nr. 2 nozīmīgumu, uzreiz atceras, ka pats bijis starp tiem, kas 2011. gada 28. maija vakarā devās uz Rīgas pili, lai sveiktu šo prezidenta lēmumu. "Atceros, ka ar draugiem skatījāmies Zatlera uzrunu televīzijā gandrīz kā hokeja maču, kur tiek gaidīti iesisti vārti, šajā reizē – pateikti daži konkrēti vārdi… Šis bija daudz skaidrāks paziņojums nekā iepriekš prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas piesauktie Damokla zobeni, un te sekoja arī rīcība," atceras režisors. Viņaprāt, tas bija pagrieziena punkts, un kaut kas no tā, kas iepriekš bija pieņemts un ikdienišķs, pēc tam vairs tāds nebija, lai gan "tagad ir jaunas formas un transformācijas".