Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniece Olga Koha šobrīd piedzīvo sarežģītu posmu, mēģinot rast jaunu jēgu savai karjerai. Lai gan konditorejas bizness iepriekš bijis viņas pamatnodarbošanās, šobrīd šī joma vairs nesniedz emocionālu piepildījumu. Neraugoties uz apkārtējo mudinājumiem izmantot televīzijas sniegto atpazīstamību kūku tirdzniecības veicināšanai, Olga jūtas emocionāli iztukšota. Viņa atzīst, ka ir tuvu depresīvam stāvoklim, turklāt iekšējo neziņu pastiprina vīra Viestura paustās ekspektācijas.
Pēc kopīgas iepirkšanās tūres Olga atklātā sarunā ar modes mākslinieci un draudzeni Aiju dalījās savās pārdomās par nākotni. Viņa neslēpj, ka pašreizējais profesionālais strupceļš ir mulsinošs: "Man tagad ir tāds dzīves posms, kurā es esmu nedaudz iestrēgusi tieši ar savu darbību."
Kā konditore Olga ikdienā nodarbojās ar kūku gatavošanu pēc pasūtījuma. Sabiedrības spiediens izmantot šovu kā reklāmas rīku ir liels, taču pati sieviete ir izvēlējusies profesionālo darbību iepauzēt. Viņa apzināti izvairās no savas nodarbošanās afišēšanas ekrānos, skaidrojot to ar spēku izsīkumu: "Es to nedaru, jo es jūtos izdegusi ļoti, ļoti un nesaprotu, ko man darīt tālāk! Vai es gribu turpināt šo iesākto ceļu un to attīstīt vai kaut kā savādāk, vai vispār iet uz kaut ko citu?"
Olga vēlas uzklausīt citu sieviešu pieredzi, cerot tajā rast risinājumu savai situācijai. Lai gan viņa mēģina koncentrēties uz ikdienas baudīšanu, neziņa par darbu regulāri atgriežas kā smaga nasta: "Jā, jautājums par manu nodarbošanos mani tiešām dzen jau depresijā."
Kādā brīdī Olga bija nobriedusi pielikt punktu konditorejas gaitām, taču vīra praktiskie jautājumi par iztikas līdzekļiem viņu atturēja: "Es, it kā, izlēmu, ka es gribu no tā iziet ārā. Tajā pašā laikā vīrs man uzdeva jautājumus – kā tu pelnīsi naudu?"
Viesturs vēlāk precizēja savu nostāju, uzsverot, ka viņam nav būtisks konkrēts eiro apjoms sievas bankas kontā, bet gan viņas vēlme darboties un realizēt sevi ārpus mājas soļa: "Es varbūt neesmu tas, kurš prasa tur noteiktu kaut kādu ieņēmumu līmeni vai kaut ko tādu, bet svarīgi ir, ka sieviete pašrealizējas. Tāpēc es laikam, izklausīsies varbūt ne tik labi, bet es nevarētu iedomāties blakus sev sievieti, kura neko nedara, ir mājās tikai, lai būtu mājās un tikai tīrītu māju, un gatavotu ēst."
Mēģinājums strādāt mazāk un saudzīgāk Olgai nav nesis cerēto mieru. Viņa skaidro, ka nespēj atrast līdzsvaru – vai nu viņa strādā ar pilnu jaudu, vai arī, samazinot slodzi, sāk justies nepilnvērtīga: "Es sāku strādāt mazāk, un es saprotu, ka es neprotu! Man ir vai nu daudz, un es jūtos, ka es varu nopelnīt, ka es varu strādāt, vai arī, ja es ņemu mazāk darba, es nejūtos pilnvērtīga nevienā jomā. Es nevaru nopelnīt tik, cik man vajag algu, es nejūtos nostrādināta tik daudz un sākās depresijas posms."
Privātās pārdomās Olga min, ka ideālais ienākumu līmenis, kas segtu viņas vajadzības, būtu 1500 eiro mēnesī. Tomēr lielākā cīņa notiek viņas iekšienē, kur intuīcija saduras ar ārējo spiedienu: "Visgrūtākie lēmumi ir tie, kurus ir jāpieņem tikai tev pašam, kur neviens cits tavā vietā nevar pieņemt, un tu lauzies. Citreiz ir tā, ka mūsu iekša, mūsu kodols mums ļoti pasaka priekšā, kas ir jādara, un arī man tagad tā ir, bet spiediens no vīra, no citiem vai vispār no dzīves. Tas, ka ir jāpelna un jāstrādā – spiediens arī dara savu. Tu nevari izdarīt to, ko tu jūti!"
Noslēgumā Olga uzsver, ka tic savai sirdsbalsij. Viņas iepriekšējā rūgtā pieredze rāda, ka intuīcijas ignorēšana parasti noved pie kļūdām, tāpēc tagad viņa mēģina sadzirdēt savu patieso aicinājumu šajā sarežģītajā izvēles priekšā.
