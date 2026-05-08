No 12. līdz 16. maijam norisināsies 70. Eirovīzijas dziesmu konkurss, kura tiešraidi varēs vērot kanālā LTV1. Šogad konkursā "Supernova" uzvarējusi dziedātāja ar skatuves vārdu Atvara jeb īstajā vārdā Liene Stūrmane, kura jau 14. maijā ar dziesmu "Ēnā" pārstāvēs Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursa otrajā pusfinālā Austrijas galvaspilsētā Vīnē. Viņa daudzus gadus bijusi industrijas aizskatuvē, taču kopš 2024. gada, kas bija pārbaudījumu pilns, nolēma pievērsties ilgi lolotam sapnim – būt uz skatuves. Sarunā par gatavošanos Eirovīzijai, šī procesa aizkulisēm, faniem, grūtību pārvarēšanu un sapņu piepildīšanu.
Tagad tev ir aktīva gatavošanās Eirovīzijas dziesmu konkursam. Kā tu jūties?
Liene Stūrmane: Jūtos labi, bet esmu mazliet fiziski sagurusi, jo ir ļoti daudz darāmā. Jūtos emocionāli ļoti gandarīta par šo lielo privilēģiju. Zinu, ka ir ļoti daudzi mūziķi, kuri gribētu nonākt līdz šim posmam. Neticami, ka varu pārstāvēt Latviju Eirovīzijā, neskatoties uz to, ka mana karjera patiesībā sākusies samērā nesen. Tas ir ļoti liels pagodinājums – eju kaut kam lielākam cauri. Tomēr emocionāli jāspēj tikt galā ar sevi, tas ir kaut kas pilnīgi jauns.
Lielākā daļa skatītāju redz tikai to aisberga virsotni – uzstāšanos Eirovīzijā. Kas notiek pašā sagatavošanās procesā?
Gatavošanās Eirovīzijai sākās vēl pirms "Supernovas". Ir jābūt emocionāli stabilā pozīcijā, lai spētu izturēt šos pārbaudījumus. Slodze ir liela – daudz interviju, jālido uz dažādām valstīm, jādzied naktīs. Ārzemēs pirms Eirovīzijas konkursa norisinās dažādas viesības. Piemēram, Stokholmā notikušajā pasākumā man bija jādzied ap diviem naktī. Neviens nevar sagatavot tevi tai nīkšanai. Ķermenis atslēdzas, bet organizatori jau sauc dziedāt pārpildītā zālē. Ir jāsaņemas! Uzskatu, ka nepieciešama ļoti laba komanda. Vislabāk, ja tā bijusi līdzās arī "Supernovā" un pirms tās. Man jāsaka arī liels paldies maniem vizuālo darbu autoriem. Bez viņiem nebūtu varējusi tikt līdz uzvarai. Slodzi vieglāk izturēt, ja tev ir komanda. Pamatā visus lēmumus pieņemam kopā, pievēršot uzmanību katrai vismazākajai detaļai. Vienam cilvēkam visu šo apjomu nav iespējams izdarīt. Daudziem šķiet, ka atliek tikai labi nodziedāt un atpūsties. Man pat bija viens tāds novēlējums, lai man būtu jauka atpūta. Pēc mana grafika spriežot, līdz atpūtai vēl tāls ceļš ejams.