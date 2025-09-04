Ceturtdien, 91 gada vecumā, miris pasaulslavenais itāļu modes dizainers Džordžo Armani, ziņo ārvalstu prese. Viņš līdz pat pēdējam laikam bija vecākais aktīvais modes dizainers pasaulē un pats radīja sava zīmola kolekcijas.
Pēdējais "Giorgio Armani" modes skates šovs notika šā gada jūlijā Milānā, taču pats Armani veselības problēmu dēļ tajā nepiedalījās. Neskatoties uz to, kolekcija guva augstu kritiķu vērtējumu.
Savu zīmolu viņš nodibināja jau pēc četrdesmit gadu vecuma un palika tam uzticīgs vairāk nekā pusgadsimtu. Armani bija viens no pirmajiem, kas radīja vieglos uzvalkus ar neoderētām žaketēm, kas kļuva par 20. gadsimta 80. gadu modes ikonu. Viņa tērpus nēsāja tādas Holivudas zvaigznes kā Ričards Gīrs, Sofija Lorēna, Šons Konerijs un Tīna Tērnere, padarot Armani par sarkanā paklāja karali.
Vēl nesen Armani intervijā Financial Times atzina, ka plāno atkāpties no amata un pat nosauca iespējamo pēcteci – Leo Dell’Orko, kurš vada zīmola vīriešu līniju. Tomēr pats dizainers palika savas impērijas stūrakmens līdz pat mūža galam.
Armanī mantojums ir ne tikai modes nama vērtība, kas tiek lēsta līdz 10 miljardiem eiro, bet arī nepārprotama ietekme uz to, kā mūsdienās izskatās un tiek uztverts elegantais itāļu stils.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu