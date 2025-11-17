Pēc zviedru mežsaimniecības uzņēmuma "Sodra" mežu nopirkšanas Nīderlandē izvietotais un ar "IKEA" mazumtirdzniecības veikalu tīklu saistītais "Ingka Investments" kļūs par lielāko privāto meža īpašnieku Latvijā. 

"Ingka Investments" ir daļa no "Ingka Group", kas ir lielākais "IKEA" mazumtirgotājs, kurš pārstāv aptuveni 90% no "IKEA" mazumtirdzniecības apgrozījuma. Ko un kā plānots darīt – stāsta "Ingka Investments Latvia" valdes loceklis Niks Šauva. 

Izskanējis, ka ar "IKEA" mazumtirdzniecības veikalu tīklu saistītais uzņēmums "Ingka Investments" nopircis Zviedrijas mežsaimniecības uzņēmumam "Sodra" piederošās mežu un citas zemes Latvijā un Igaunijā. Kas tad īsti ir nopirkts par 720 miljoniem eiro – vai vairāki "Sodrai" piederošie uzņēmumi – "Fragaria", "Myrtillus", "Zilupe mežs", "Sodra mežs", "Ruda", kuriem piederēja mežu zemes, vai arī tieši šiem uzņēmumiem piederošās mežu un lauku platības?

Mēs esam nopirkuši tieši minētos uzņēmumus, kapitāla daļas tajos un attiecīgi – kļuvuši arī par šiem uzņēmumiem piederošo zemju īpašniekiem.

Darījums vēl nav apstiprināts no konkurences uzraugu puses abās valstīs, un tātad vēl nekas nav samaksāts. Taču tad, kad būs apstiprināts un samaksāts, – kāda apjoma nodokļus "Ingka Investments" samaksās?

Kolīdz darījums tiks pilnībā apstiprināts un pabeigts, "Ingka Investments" pilnībā veiks visus nodokļu maksājumus. Iepriekšējā finanšu gadā nodokļos mēs samaksājām gandrīz vienu miljonu eiro.

