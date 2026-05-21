Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieks Kaspars Kambala pēc nesenā skaļā incidenta ar sievu Olgu mēģina visu vērst par labu. Viņš ir nolēmis uztaisīt tetovējumu, kas veltīts tieši viņai, taču tetovēšanas salonā pasniegtie kokteiļi drīz vien eskalē jau nākamās nesaprašanās abu starpā.
Salonā Kaspars dalās pārdomās par neseno sarunu ar kādreizējo laulāto draudzeni Džesiku, kura viņam pārmetusi pašreizējās sievas tērpu sagriešanu. "Es viņai saku: "Bet hei – vai tad tu arī nesadedzināji visas manas drēbes?" Un viņa tā: "Ooo..."" atstāsta Kaspars. Pa to laiku meistare sagatavo viņa roku gaidāmajai procedūrai, un klients steidz atvainoties par savu nokaitēto emocionālo stāvokli, sakot: "Piedodiet, manu prātu nodarbina citas lietas, tāpēc neuztveriet to personiski, labi?". Saņēmis saprotošu atbildi un pretimnākšanu, viņš pauž pateicību un atzīst, ka pēdējā laikā viņa uzvedība bijusi visai neadekvāta un haotiska. Sākotnēji bija paredzēts uz plaukstas iemūžināt savas dzīvesvietas koordinātes kā veltījumu Olgai, taču, spītējot sievai, plāni krasi mainījās par labu kādam divdomīgam spāņu valodas izteicienam.
"Vai jūs zināt, kas ir "gringo loco"? Vai jūs zināt, ko tas nozīmē? Tas nozīmē "trakais baltais" – tulkojumā no spāņu valodas tas nozīmē "trakais baltais"," skaidro Kaspars, piebilstot, ka tieši šādi Latīņamerikā mēdz dēvēt gaišas ādas krāsas cilvēkus.
Tikmēr Olga, komentējot situāciju ārpus kadra, neslēpj savu apmulsumu un sašutumu par šādu ideju: "Tās iesaukas liek porno industrijā... Nu, ja kādam ļoti interesē, jūs varat pagūglēt. Nu, bet tas ir... man tas ir tā kā – nu, kur nu vēl zemāk?". Tajā pašā laikā Kaspars nosūta audiovēstījumu Džesikai, paužot neapmierinātību ar to, ka viņa visus Latvijas iedzīvotājus salīdzinājusi ar zemniekiem un serbiem, piebilstot: "Nav pārāk gudri, mēs neesam tie cilvēki."
Gaidot savu kārtu pie meistara, Kaspars nolemj īsināt laiku, pievienojoties sievai kafejnīcā, lai mēģinātu atrisināt nesaskaņas. Viņa pēkšņais jautājums "Tu mīlēsi mani līdz mūža beigām?" pārsteidz Olgu nesagatavotu. Kad vīrs vēlreiz pārjautā: "Mīlēsi mani līdz mūža galam?", viņa vien pasmīn un atgādina, ka viņas jūtas pret viņu jau tagad ir neizsakāmi spēcīgas.
Tomēr Kaspars neatlaidīgi turpina iztaujāšanu: "Dievināsi līdz mūža beigām? Teiksi: tavs vīrietis ir vislabākais un viņš tevi aizstāv. Viņš par tevi krīt un ceļas? Kritīsi uz ceļiem un teiksi to?". Viņš pieprasa no sievas uzticības zvērestu līdz pat pēdējam elpas vilcienam, kā arī vēlas, lai viņa izrāda nožēlu par savu rīcību krītot ceļos, jo uzskata, ka viņš sniedz sievietei visu iespējamo, pretī saņemot tikai problēmas. "Darīsi tā? Es roku neprasīšu bučot, nobučo man te lūpas," mudina Kaspars, kurš šādā žestā saskata Olgas piekrišanu tam, ka viņš ir pats pilnīgākais un labākais vīrietis.
Šādu izgājienu pavadīta, Olga vien nespēkā smejas un sauc: "Palīgā!". Lai kliedētu saspīlējumu, viņa rosina doties pie jūras, lai nodotos pastaigai un kopīgai izklaidei, uz ko Kaspars atbild, ka viņas dēļ būtu gatavs uz jebko.
