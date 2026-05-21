Pēc tālu un eksotisku zemju apceļošanas skatītāju iemīļotais TV šovs "Četri uz koferiem" atgriežas Latvijā ar īpašu speciālizlaidumu "Četri uz koferiem. Gauja"! Kopīgā piedzīvojumā dosies raiba un starptautiska komanda – divi latvieši un divi brazīlieši. Vidzemes šarmu atklās aktieris Kristians Kareļins, izklaides speciālists un enerģijas lādiņš Felipe Gabriels, TV šova "Limuzīns dāvanā" dalībniece Monta Klintsone, kā arī brazīliešu kultūras un kulinārijas vēstnese Latvijā Vanesa Rufino.
Ceļojums sāksies vēsturiskajā Piebalgā, kur vadību pār grupas plāniem un budžetu uzņemsies Kristians Kareļins. Kā īstens alus cienītājs viņš savus ceļabiedrus vedīs uz Piebalgas alus darītavu, kur iepazīs populārā dzēriena gatavošanas aizkulises. Tur visi saskarsies ar negaidītu izaicinājumu – izrādās, alus mucas joprojām tiek mazgātas ar rokām, un tajās ir jāiekāpj! Kamēr citi locīsies, lai iekļūtu mucā, Kristianu pārņems pamatota skepse, vai viņam izdosies iekļūt un izkļūt no mucas, tajā neiestrēgstot. Tālāk ceļš vedīs pie kāda veloentuziasta Smiltenes pusē, kur radīts pasaulē vēl nebijis braucamais – veloamfībija –, bet vakars noslēgsies Brantu muižā pie "Īstās latvju saimnieces" Ilzes Briedes, kur grupa paši savām rokām gatavos kliņģeri.
Piedzīvojuma otrā diena būs Vanesas Rufino pārziņā, kura pārsteigs visus, Cēsu vecpilsētas sirdī atrodot iespēju baudīt autentiskas brazīliešu brokastis. Pēc tam ceļotāji nonāks slepenā dzērienu ražotnes pagrabā, kur saimnieks ļaus nobaudīt ekskluzīvus uzlējumus, ko veikalos neatrast. Dienas noslēgumā ceļabiedri dosies uz Kazu gravu pie Cēsīm, kur skatam pavērsies visnotaļ neparasta ainava, ka šķiet – tas nemaz nevar būt Latvijā! Bet vakariņas kādā Cēsu restorānā pārvērtīsies par īstu pārbaudījumu – ieraugot cenas, Felipe bez aizspriedumiem sāks kaulēties ar oficiantu par atlaidi, liekot pārējiem biedriem sarkt un piedzīvot pamatīgu sveškaunu. Nākamajā dienā grupa ar vilcienu dosies uz Valmieru, kur ceļotāji ne vien mēģinās savaldīt "BMX" sacīkšu riteņus, bet arī iekļūt Svētā Sīmaņa baznīcā. Tur dienas vadītājs Felipe drosmīgi piesēdīsies pie ērģelēm, bet pēc pilsētas muzeja apmeklējuma un futbola mača diena noslēgsies mistiskā vietā – Zilākalnā.
Par brauciena noslēdzošo dienu atbildīga būs Monta Klintsone. Viņa ne tikai aizvedīs grupu uz Līgatnes alām un mājražotāju tirdziņiem, bet arī sniegs adrenalīna pilnus mirkļus Siguldā, dodoties neaizmirstamā lidojumā ar "Zērgli". Šis piedzīvojums izvērtīsies tik emocionāls, ka dažiem tas ies secen, no pārdzīvojuma nespējot valdīt pat asaras. Taču brauciens noslēgsies uz romantiskas nots – ar speciālu kuģīti, dzīvo mūziku un saules stariem ceļotāji pa Gaujas grīvu iepeldēs jūrā, svinot neaizmirstamo kopābūšanu.
Speciālizlaidums "Četri uz koferiem. Gauja" jau no 23. maija plkst. 20.30 TV kanālā 360.
