Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieki Olga un Viesturs Kohi uzskatāmi apliecina, ka saskanīgas savienības pamatā ir nepārtrauktas pūles. Kamēr Olga sliecas domāt, ka sīka patiesības noklusēšana palīdz izvairīties no liekiem kašķiem un uzturēt harmoniju mājās, attiecību eksperts Kristaps Ozoliņš šādu nostāju pilnībā apgāž. Cik tālu pāris spēj iet savstarpējā atklātībā, neaizstājot godīgumu ar ērtu mānīšanos, kuras pamatā ir vienkāršas bailes no strīdiem?
Nesenā pagātnē abi partneri izpildīja kādu radošu uzdevumu, analizējot savas laulības plusus un mīnusus. Tomēr ar to nebija gana, jo galvenais uzstādījums prasīja daudz detalizētāk izgaismot tieši abu intīmās attiecības. Lai palīdzētu tikt ar to galā, talkā nāca attiecību konsultants. Tiesa, pirms ķerties pie galvenā jautājuma, Olgai ir aktuāla vēl kāda cita tēma. Viņa sarunu sāk šādi: "Es nevarēju aizmigt, un es par to domāju... Pieņemsim, melošana man. Mēs visi esam cilvēki, un mēs citreiz melojam mazos "baltos melus". Bet, ja tu tiec tajos pieķerts, tev vēlāk nav ticamības arī kaut kādās citās lielākās lietās. Tu izmanto tos "baltos melus" ar domu, lai nesāpinātu otru."
Tikmēr Kristaps Ozoliņš strikti kategorizē, ka nekādas leģitīmas un attaisnojamas mānīšanās nav – realitāte ir melnbalta: fakti vai nu atbilst patiesībai, vai nē. Eksperts uzsver, ka it kā cēlie nodomi, ar kuriem tiek attaisnoti sīkie meli, patiesībā ir tikai sevis mānīšana. Situācijas ilustrēšanai Kristaps piesauc konkrētu piemēru: "Tā ir tava subjektīvā pārliecība un, citiem vārdiem sakot, es tevi krāpju, bet tev neko nesaku, tāpēc ka negribu tevi sāpināt! Nu, super cēls mērķis! Tajā brīdī tu, principā, atver to Pandoras lādi, tāpēc ka tālāk jebkurus melus ar katriem nākamajiem meliem tu aizvien labāk iemācīsies attaisnot un saukt viņus par baltajiem meliem. Ar laiku tev nebūs melno melu – būs tikai baltie meli, tāpēc ka vienmēr melosi cēla un ļoti nozīmīga mērķa vārdā."
Viesturs vēlāk uzsver, ka ikdienā necenšas sagrozīt faktus. Turpretim Olga neslēpj, ka viņas arsenālā ir reāli gadījumi, kad šāda taktika attiecībās ar laulāto jau tikusi pielietota. Pašironiski smaidot, viņa stāsta: "Es esmu teikusi, ka ballītē nav bijuši puiši un bija tikai meitenes! Bet viņš neuzzinās, kurā ballītē un kad tā bijā, tā kā neko nezinu!"
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu