Dzejniece Magone Liedeskalna šovā "Slavenības. Bez filtra" mēro ceļu uz Daugavpili, kur viņa gaidīta kā goda viešņa skaistumkonkursā. Šis brauciens kļuvis par fonu pārdomām par kādu nepatīkamu incidentu – dzejniece nesen saskārusies ar nekaunīga svešinieka ziņām vēlā nakts stundā. Saņemtais vēstījums bijis neviennozīmīgs un pārlieku uzstājīgs, kas Magoni pamatīgi samulsinājis. Viņa secina, ka digitālajā vidē mīt neskaitāmi "uzmanības mednieki", kuru tēls internetā krasi atšķiras no viņu patiesās būtības.
Draudzene Ilva neslēpj sašutumu par šādu komunikācijas kultūru, uzsverot, ka pēc neķītru piedāvājumu saņemšanas zūd jebkāda vēlme turpināt dialogu. Viņas ieskatā vīrieša mēģinājumi uzreiz pāriet pie vulgaritātēm liecina par elementāras pietātes trūkumu pret sievieti: “"O, davai, man tur gribas kaut ko novilkt no tevis." Nu, kas tu tāds man esi, lai tu kaut ko no manis novilktu? Ko tu man esi iedevis? Kur tu mani esi aizvedis? Ko tu man esi skaistu piedāvājis, lai tu varētu atļauties mani noģērbt?"
Magone atklāti reflektē par savu emocionālo stāvokli, atzīstot, ka vientulības brīžos mēdz piezagties vājuma domas – vēlme pēc jebkāda cilvēka tuvuma. Tomēr dzejniece ir pārliecināta, ka savā dvēselē drīkst ielaist tikai to īsto un vienīgo. Viņa uzskata, ka kļūdaina izvēle attiecībās nes līdzi tikai nepanesamas emocionālas mokas: "Pēc tam sāp, drausmīgi sāp. Mūsu vecumā to vairs nevajag. Mums pietiekami ir bijis gan traumu, gan sāpju, gan ciešanu, gan vilšanās."
Kamēr Ilva skeptiski raugās uz iespēju mūsdienās sastapt patiesu personību, Magone ir pārliecināta par savu vērtību, lai gan jūtas apkārtējo nesaprasta. Viņa skumst, ka potenciālie pielūdzēji vērtē tikai ārējo čaulu – vizuālo tēlu, kilogramus un atbilstību sabiedrības standartiem, nevis viņas intelektu, dzīvesgudrību vai strādīgumu. "Visi kaut ko grib no manis, bet manu vērtību, sievišķību neredz. Čaklumu, viedumu, zināšanas – to neviens neredz. Viņi redz, vai ir nagi liekie, vai es protu runāt, vai man ir kilogrami atbilstoši elites standartiem, vai es esmu formā," savās izjūtās dalās Magone.
Neraugoties uz vientulības smagumu, viņa tic, ka viņas dzīves ceļš nenoslēgsies vienatnē. Dzejniece ir pārliecināta, ka viņai lemta vēl viena laulība: "Man ir diezgan grūti. Mana mūža misija vai mērķis nav līdz kapam nodzīvot vientuļu dzīvi. Es zinu, ka man būs kāzas. Es zinu, ka man ir otrā laulība paredzēta."
Šī paļāvība uz likteni un cerība drīzumā sastapt vīrieti, kurš kļūs par stabilu atbalstu un dzīvesdraugu, sniedz Magonei nepieciešamo mieru. Viņa uzskata, ka pēc visiem pārdzīvojumiem un grūtībām ir pelnījusi beidzot iziet saulē: "Pēc visiem dubļainajiem ceļiem, ko esmu izbridusi un dzīva palikusi, uzskatu, ka arī manā ceļā ir jābūt saulītei.”
