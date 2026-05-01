Ukraina veiks reformas armijā, ļaujot pakāpeniski demobilizēt karavīrus, balstoties uz skaidriem laika kritērijiem, un ievērojami palielināt algas frontē karojošajiem kājniekiem, piektdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Reformu plānots sākt īstenot jau jūnijā.
Ukrainā, kas jau četrus gadus cīnās pret agresorvalsts Krievijas karaspēku, mobilizācija ir sensitīvs jautājums. Ukrainas militārā vadība apsvērusi jaunas idejas, kā padarīt dienestu pievilcīgāku, un tagad tiek apspriests jautājums par nepopulāro beztermiņa līgumu izbeigšanu.
"Sākot jau no šī gada, pakāpeniska atbrīvošana no dienesta kļūst iespējama tiem, kas mobilizēti agrāk, pamatojoties uz skaidriem laika kritērijiem," sociālajos tīklos paziņoja Zelenskis. Prezidents neprecizēja, pēc cik ilga laika karavīriem būs atļauts demobilizēties, un pagaidām nesniedza sīkāku informāciju par dienesta ilguma izmaiņām.
Zelenskis paziņoja, ka kājniekiem frontē algas tiks palielinātas līdz 250 000 - 400 000 hrivnu (aptuveni 4900 - 7700 eiro) mēnesī.
Saskaņā ar Ukrainas armijas tīmekļa vietnes datiem pašlaik kājnieki var saņemt līdz 170 000 hrivnu (3300 eiro) mēnesī, ja viņi 30 dienas izvietoti frontē vai aiz ienaidnieka līnijām.
Paredzēts no 20 000 līdz 30 000 hrivnu (430 - 600 eiro) palielināt minimālo mēnešalgu arī karavīriem, kas nekaro frontē, atklāja Zelenskis.
Plašāka informācija par reformu tiks paziņota vēlāk šomēnes.
Krievija dienas laikā uzbrukusi Ukrainai ar 409 droniem
Krievija kopš rīta uzbrukusi Ukrainai ar 409 droniem, no kuriem 388 Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši vai neitralizējuši, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Dronu uzbrukumi turpinās.
Krievi uzbrūk ar "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu droniem.
Aptuveni 250 no visiem šodien pret Ukrainu palaistajiem bezpilota lidrobotiem bijuši "Shahed" tipa trieciendroni.
Fiksēti 16 trieciendronu trāpījumi sešās vietās, kā arī atlūzu nogāšanās 11 apvidos, norādīja Gaisa spēki.
Ternopiļas mērs Serhijs Nadals paziņoja, ka pilsētai uzbrukuši vismaz 50 "Shahed".
"Šodien virs Ternopiļas bija vairāk nekā 50 "Shahed" droni. Bija dzirdami vairāk nekā 20 sprādzieni. Ir trāpījumi pilsētas rūpniecības un infrastruktūras objektos. (..) Pagaidām zināms, ka ir ievainoti desmit cilvēki. Starp tiem ir cilvēki smagā stāvoklī. Visiem cietušajiem tiek sniegta medicīniskā palīdzība. Nav informācijas par bojāgājušajiem," sociālajos tīklos paziņoja Nadals.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.