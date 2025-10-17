Hepatīts E ir vīrusa izraisīta akūta aknu iekaisuma slimība, kuru tālāk nodod galvenokārt ar piesārņotu ūdeni. Mediķiem zināmi astoņi hepatīta E vīrusa genotipi, taču tikai divi no tiem spēj inficēt cilvēkus, visi pārējie genotipi konstatēti dzīvniekiem, ieskaitot cūkas, kamieļus un grauzējus, un tas skaidri norāda uz šīs slimības zoonozo raksturu.
Jaunāko pētījumu ietvaros speciālisti meklēja vīrusa gēnus dažādās zīdītāju genomu bāzēs, galvenokārt saistībā ar sikspārņiem, grauzējiem un pārnadžiem, iekļaujot 108 Latīņamerikas, Āzijas un Āfrikas dzīvnieku aknu paraugu izpētes rezultātus. No tā visa 63 paraugos, kas piederējuši 14 konkrētām sugām, atklāts hepevīrusa RNS, kas pētniekiem deva iespēju izdalīt jaunus datus par tā evolūciju.
Saistībā ar šo analīzi pētnieki identificējuši 24 unikālus hepevīrusu genomus, kas atklāti sikspārņiem, zemesracējiem un grauzējiem, uzsverot, ka vislielākā ģenētiskā daudzveidība novērojama tieši grauzējiem, kas attiecīgi uzrāda to, ka tiem piemīt galvenā loma vīrusa izplatīšanā un tā evolucionēšanā. Attiecīgo datu evolucionārā analīze apliecinājusi, ka ar cilvēkiem saistītā hepatīta E vīruss, visticamāk, radies pārnadžiem, kā arī ar attālinātām evolucionārajām saknēm arī grauzējiem. Līdztekus visam pētnieki arī atklājuši, ka vīruss savu saimnieku nomainījis, iespējams, no sīkākajiem zīdītājiem, kas attiecīgi apstiprina to kā patogēnu rezervuāru nozīmīgumu.
