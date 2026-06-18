Bezvēsts prombūtnē atrodas 1978. gadā dzimušais Lietuvas iedzīvotājs Ramūnas Maniušis. Vīrietis šā gada 12. jūnijā ap pulksten 15.00 ar motociklu melnā un oranžā krāsā "KTM Adventure" (valsts reģistrācijas numurs 021KR) izbrauca no savas dzīvesvietas Ignalinas rajonā, Lietuvā, virzienā uz Jūrmalu, Latviju, un kopš tā laika viņa atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums aptuveni 175 cm, vidējas miesas būves, īsiem iesirmiem matiem. Bija ģērbies tumšā motociklista jakā un biksēs, kājās melni apavi, galvā melna motociklista ķivere.
Aicinām aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112, vai arī sazinoties ar Lietuvas policiju pa tālruņa numuru: +370 610 63069 vai +370 688 85201.
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