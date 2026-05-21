#animācija #dziesma #izrādes #mūziķi #videoklips

Noklausies režisora Edmunda Jansona animācijas filmas "Laimīgie" tituldziesmu "Nekad nav garlaicīgi kam?"

2026. gada 21. maijs, 14:05
Ekrānuzņēmums no dziesmas videoklipa.
Foto: Ekrānuzņēmums no "YouTube" profila @AtomArtStudio

Tuvojoties režisora Edmunda Jansona pilnmetrāžas animācijas filmas "Laimīgie" pirmizrādei, skatītāju un klausītāju vērtējumam nodota filmas tituldziesma "Nekad nav garlaicīgi kam?", ko radījis mūziķis Edgars Šubrovskis sadarbībā ar Sniedzi Prauliņu, Tingu Dinu Prauliņu un Niku Rodžersu. Dziesma klausāma Spotify un Youtube platformās.

"Laimīgie" ir vizuāli krāšņa ģimenes piedzīvojumu filma par deviņgadīgo Elizabeti, kura ar ģimeni dzīvo Venecuēlas džungļos. Kad viņas mazais brālis Leo pazūd noslēpumainajos lietusmežos, Elizabete dodas bīstamā un aizraujošā piedzīvojumā, lai viņu atrastu.

Dziesmas komponists un vārdu autors Edgars Šubrovskis stāsta: "Pirms rakstīju dziesmu, noskatījos filmas gandrīz gatavo versiju. Sižets, lai arī spraigs, šoreiz gan nebija dziesmas pamatā. Meklēju filmā tēmu, kas atsauktos arī tādu cilvēku dzīvē, kuri nedzīvo džungļos. Un atradu pavedienu: kā pat tik eksotiska dzīve, kāda ir džungļu pētniekiem, var sākt garlaikot! Bet, ja pats esi sev interesants, tad nekad negarlaikosies."

Dziesmas muzikālo noskaņu viedojušas vairākas ietekmes. "Režisors Edmunds Jansons sākotnēji kā iedvesmu atsūtīja "maigi dienvidamerikānisku Pola Saimona dziesmiņu", kamēr mana pirmā demo versija ar balsi, basu un ģitāru izklausījās diezgan "punk". Sākotnēji šķita, ka šī taču ir piedzīvojumu filma, te vajag nemieru, nevis mieru," piebilst Edgars Šubrovskis.

Procesā iesaistoties vairākiem mūziķiem, dziesma ieguva daudzslāņaināku un gaišāku skanējumu. Mazā dziedātāja Tinga Dina Prauliņa iedziedāja vokālās partijas, Sniedze Prauliņa ar flautām un piebalsīm papildināja aranžiju, savukārt Niks Rodžers iespēlēja bungas, klavieres un elektrisko ģitāru. "Tas visu padarīja ne gluži maigāku, bet tādu gaišāku. Tā ar manām dziesmām bieži notiek, kad kāds pievienojas," saka Edgars Šubrovskis.

Īpaša nozīme ir arī tam, ka šī ir pirmā dziesma, kurā mūziķis izmantojis nesen iegādāto instrumentu — buzuku. "Tā kā vēl tikai mācos to spēlēt, tad buzuks dziesmā skan kautri un klusi," piebilst Edgars.

Dziesma "Nekad nav garlaicīgi kam?" ir ieskaņota arī čehu valodā, jo filmu "Laimīgie" izrādīs arī Čehijā.

Edgars Šubrovskis — komponists, teksta autors, basģitāra, akustiskā ģitāra, buzuki. Niks Rodžerss — skaņas producents, bungas, perkusijas, elektriskā ģitāra, taustiņi. Sniedze Prauliņa — flautas. Tinga Dina Prauliņa, Edgars Šubrovskis, Sniedze Prauliņa — balss. Dziesmas videoklipa montāža — Una Cekule, titru dizains un animācija — Linda Stūre.

Filmas "Laimīgie" sižets sākas skolas brīvlaikā, kad deviņgadīgā Elizabete dodas pie ģimenes uz Venecuēlas lietusmežiem. Tagad, kad pilsētā viņai ir izveidojušās jaunas draudzības, dzīve džungļos viņu vairs nevilina. Vēl jo mazāk viņa vēlas pieskatīt mazo brāli Leo. Kad mamma un tētis negaidīti dodas uz pilsētu pie ārsta, Elizabete, aizrāvusies ar grāmatas lasīšanu, nepamana, ka Leo pazūd noslēpumainajos džungļos. Lai izglābtu brāli un neredzētas sugas radījumu Pūkainīti, Elizabete uzdrošinās iepazīt Venecuēlas džungļu noslēpumus.

Filma "Laimīgie" ir Latvijas, Polijas un Čehijas kopražojums, kas pirmizrādi piedzīvos šā gada 20. augustā, savukārt pasaules pirmizrāde notiks jūnija prestižajā Ansī starptautiskajā animācijas filmu festivālā Francijā.

Filmas "Laimīgie" veidotāji: režisors — Edmunds Jansons, scenārija autores — Lote Eglīte un Līga Gaisa, māksliniece — Elīna Brasliņa, vadošais animators — Mārtiņš Dūmiņš, režisora asistente — Linda Stūre, kompozīcijas vadītājs — Tomasz Siwiński, montāžas režisori — Michał Poddębniak un Edmunds Jansons, komponists — Krzysztof Aleksandr Janczak, skaņas dizains un režija — Viera Marinová un Jan Čeněk, izpildproducentes — Agne Skane un Ieva Zeldere, producente — Sabīne Andersone-Jansone, kopproducenti — Piotr Szczepanowicz un Vladimír Lhoták.

Galvenās lomas ierunājuši: Matīss Budovskis, Madara Botmane-Vāgentroca, Jānis Kronis, Toms Liepājnieks, Elizabetes lomu ierunājusi vienpadsmitgadīgā Anabella Jasmīna Gerinoviča.

Filmu producē studija "Atom Art" sadarbībā ar "Letko" (Polija) un "Hausboot" (Čehija). Starptautisko izplatīšanu nodrošina "Dandelooo" (Francija).

Tapšanu finansiāli atbalstījis Latvijas Nacionālais kino centrs, "Eurimages" fonds, programma "Radošā Eiropa MEDIA", Polijas Filmu institūts, Čehijas Audiovizuālais fonds un Zlīnas reģions, "Dandelooo", Latvijas Televīzija, "Latvijas Mobilais Telefons" un "Kouzelna Animace".

Edmunds Jansons ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas animācijas režisoriem,

kura darbi guvuši plašu starptautisku atzinību un izrādīti simtiem festivālu visā pasaulē. Viņa daiļradē īpaši izceļas īsfilmas "Čiža acīm", "Brīvais nobrauciens ("Freeride in C")", "Goda sardze", "Kora turneja", "Starptautiskā tēva diena" un "Roņu sala", kas tikušas demonstrētas tādos nozīmīgos festivālos kā Ansī, Zagrebas, Oberhauzenas, Hirosimas, Otavas, Štutgartes un "Fantoche", kā arī saņēmušas starptautiskas balvas un atzinības. Pasaulē īpaši iemīļota režisora veidotā pilnmetrāžas animācijas filma "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" un Latvijā animācijas īsfilmu cikls "Lupatiņi".

Edmunds Jansons karjeru sācis studijā "Dauka", bet 2001. gadā nodibinājis animācijas studiju "Atom Art". Viņš strādā arī kā animators, scenārists, operators un montāžas režisors, kā arī Latvijā pazīstams kā bērnu grāmatu ilustrators. Izglītību ieguvis Latvijas Kultūras akadēmijā, Igaunijas Mākslas akadēmijā un Latvijas Mākslas akadēmijas profesionālajā doktorantūrā. Kopš 2014. gada viņš pasniedz animācijas režiju Latvijas Mākslas akadēmijā, aktīvi izglītojot jauno animatoru paaudzi.

"Atom Art" ir neatkarīga animācijas studija, kas darbojas jau 25 gadus. Pēdējos gados tā kļuvusi par vienu no radoši aktīvākajām animācijas studijām Latvijā, radot tādus skatītāju iemīļotus darbus kā "Lupatiņi", "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" un "Bize un Neguļa".

