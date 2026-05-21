Noklausies režisora Edmunda Jansona animācijas filmas "Laimīgie" tituldziesmu "Nekad nav garlaicīgi kam?"

Tuvojoties režisora Edmunda Jansona pilnmetrāžas animācijas filmas "Laimīgie" pirmizrādei, skatītāju un klausītāju vērtējumam nodota filmas tituldziesma "Nekad nav garlaicīgi kam?", ko radījis mūziķis Edgars Šubrovskis sadarbībā ar Sniedzi Prauliņu, Tingu Dinu Prauliņu un Niku Rodžersu. Dziesma klausāma Spotify un Youtube platformās.
"Laimīgie" ir vizuāli krāšņa ģimenes piedzīvojumu filma par deviņgadīgo Elizabeti, kura ar ģimeni dzīvo Venecuēlas džungļos. Kad viņas mazais brālis Leo pazūd noslēpumainajos lietusmežos, Elizabete dodas bīstamā un aizraujošā piedzīvojumā, lai viņu atrastu.
Dziesmas komponists un vārdu autors Edgars Šubrovskis stāsta: "Pirms rakstīju dziesmu, noskatījos filmas gandrīz gatavo versiju. Sižets, lai arī spraigs, šoreiz gan nebija dziesmas pamatā. Meklēju filmā tēmu, kas atsauktos arī tādu cilvēku dzīvē, kuri nedzīvo džungļos. Un atradu pavedienu: kā pat tik eksotiska dzīve, kāda ir džungļu pētniekiem, var sākt garlaikot! Bet, ja pats esi sev interesants, tad nekad negarlaikosies."
Dziesmas muzikālo noskaņu viedojušas vairākas ietekmes. "Režisors Edmunds Jansons sākotnēji kā iedvesmu atsūtīja "maigi dienvidamerikānisku Pola Saimona dziesmiņu", kamēr mana pirmā demo versija ar balsi, basu un ģitāru izklausījās diezgan "punk". Sākotnēji šķita, ka šī taču ir piedzīvojumu filma, te vajag nemieru, nevis mieru," piebilst Edgars Šubrovskis.
Procesā iesaistoties vairākiem mūziķiem, dziesma ieguva daudzslāņaināku un gaišāku skanējumu. Mazā dziedātāja Tinga Dina Prauliņa iedziedāja vokālās partijas, Sniedze Prauliņa ar flautām un piebalsīm papildināja aranžiju, savukārt Niks Rodžers iespēlēja bungas, klavieres un elektrisko ģitāru. "Tas visu padarīja ne gluži maigāku, bet tādu gaišāku. Tā ar manām dziesmām bieži notiek, kad kāds pievienojas," saka Edgars Šubrovskis.
Īpaša nozīme ir arī tam, ka šī ir pirmā dziesma, kurā mūziķis izmantojis nesen iegādāto instrumentu — buzuku. "Tā kā vēl tikai mācos to spēlēt, tad buzuks dziesmā skan kautri un klusi," piebilst Edgars.
Dziesma "Nekad nav garlaicīgi kam?" ir ieskaņota arī čehu valodā, jo filmu "Laimīgie" izrādīs arī Čehijā.
Edgars Šubrovskis — komponists, teksta autors, basģitāra, akustiskā ģitāra, buzuki. Niks Rodžerss — skaņas producents, bungas, perkusijas, elektriskā ģitāra, taustiņi. Sniedze Prauliņa — flautas. Tinga Dina Prauliņa, Edgars Šubrovskis, Sniedze Prauliņa — balss. Dziesmas videoklipa montāža — Una Cekule, titru dizains un animācija — Linda Stūre.
Filmas "Laimīgie" sižets sākas skolas brīvlaikā, kad deviņgadīgā Elizabete dodas pie ģimenes uz Venecuēlas lietusmežiem. Tagad, kad pilsētā viņai ir izveidojušās jaunas draudzības, dzīve džungļos viņu vairs nevilina. Vēl jo mazāk viņa vēlas pieskatīt mazo brāli Leo. Kad mamma un tētis negaidīti dodas uz pilsētu pie ārsta, Elizabete, aizrāvusies ar grāmatas lasīšanu, nepamana, ka Leo pazūd noslēpumainajos džungļos. Lai izglābtu brāli un neredzētas sugas radījumu Pūkainīti, Elizabete uzdrošinās iepazīt Venecuēlas džungļu noslēpumus.