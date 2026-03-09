Šonedēļ skolēnu pavasara brīvlaiks. Lai arī daļa vecāku ieplānojuši atvaļinājumu arī sev, lai baudītu kopīgas brīvdienas, daudziem tomēr jāstrādā.
Lai bērni brīvlaiku nepavadītu, pārmērīgi daudz veroties dažādu izmēru ekrānos, jāskubina viņus vairāk uzturēties svaigā gaisā: sportot, braukt ar divriteni vai doties pastaigā.
Par sliktu nenāks uzticēt jaunajai paaudzei vecumam un spējām atbilstīgus mājas darbus, piemēram, vakariņu pagatavošanu ģimenei. Tas ne tikai veicinās atbildības izjūtu, bet arī ļaus raoši izpausties un attīstīs iemaņas.
Ja vien iespējas ļauj, var mudināt bērnus apmeklēt kādu muzeju, bibliotēku, radošu darbnīcu vai pašvaldības piedāvātu bezmaksas aktivitāti. Ja no grāmatu lasīšanas gribas atpūsties, var ieteikt kaut ko pagatavot pašu rokām: adīt, tamborēt, šūt, līmēt, griezt, veidot no plastilīna, bet varbūt pat uzmeistarot putnu būrīti.
Ja bērni brīvlaikā paliek mājās vieni, noteikti der atkārtoti pārrunāt drošības noteikumus un paeizu rīcību kritiskās situācijās.
