"airBaltic" atmaksājusi pirmo daļu no valsts aizdevuma

Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" ir atmaksājusi pirmo aizdevuma daļu 6,4 miljonu eiro apmērā, norādīja Satiksmes ministrijā (SM).
Valsts budžeta aizdevums 30 miljonu eiro apmērā lidsabiedrībai tika piešķirts, lai stabilizētu aviokompānijas īstermiņa likviditāti un nodrošinātu nepārtrauktu operacionālo darbību līdz biznesa plāna īstenošanai.
Atbilstoši noslēgtajam līgumam aizdevumu lidsabiedrībai izmaksā pakāpeniski, un tā atmaksa paredzēta pa daļām.
Pilna aizdevuma atmaksa plānota līdz 31. augustam.
Aizdevuma izmaksu un apkalpošanu nodrošina Valsts kase, savukārt SM izveidotā darba grupa uzrauga "airBaltic" darbību, tostarp aizdevuma līdzekļu izlietojumu.
Ministrijā atzīmē, ka uzņēmums turpina nodrošināt lidojumus atbilstoši plānotajai programmai. Aizdevums ļauj uzturēt stabilu lidojumu tīklu, izvairoties no straujām izmaiņām un mazinot degvielas cenu pieauguma ietekmi.
Vienlaikus lidsabiedrība īsteno pasākumus darbības stabilizēšanai, tostarp izvērtē maršrutu rentabilitāti, optimizē kapacitāti un elastīgi pārvalda floti, izmantojot biznesa modeli, kas balstīts uz regulārajiem reisiem un lidmašīnu nomas kopā ar apkalpi jeb ACMI pakalpojumiem.
Ministrijā uzsver, ka
"airBaltic" ir nozīmīgs Latvijas un Baltijas reģiona ekonomikas virzītājspēks.
Uzņēmums tieši nodarbina aptuveni 3000 darbinieku un netieši rada vēl tūkstošiem darbavietu saistītajās nozarēs. Ar vairāk nekā 130 tiešajiem maršrutiem un sadarbības iespējām vairāk nekā 300 galamērķos lidsabiedrība nodrošina kritiski svarīgu savienojamību, veicinot investīcijas, eksportu un tūrisma attīstību, kā arī stiprinot Latvijas starptautisko konkurētspēju.
Iepriekš ministrijā neatklāja aizdevuma procentu likmi, norādot, ka tā ir noteikta atbilstoši Valsts kases metodoloģijai un tirgus apstākļiem.
Ministrijā skaidroja, ka detalizētāka informācija par aizdevuma nosacījumiem nevar tikt izpausta, ņemot vērā, ka uzņēmums ir regulēta tirgus emitents un ievēro Eiropas Savienības Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulu (MAR).