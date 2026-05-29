Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) savā pirmajā darba dienā izdevis pirmo rīkojumu par valsts valodas lietošanu darba vietā un pienākumu izpildē.
Dombrava paziņojumā medijiem norāda, ka Latvijā valsts valoda ir latviešu, un viņa pirmais rīkojums ir uzdot visiem iekšlietu sistēmā strādājošajiem darba pienākumu izpildē un savstarpējā saskarsmē ar iedzīvotājiem un kolēģiem lietot tikai un vienīgi valsts valodu.
Saeima ceturtdien apstiprināja jauno valdību, kuru vadīs Andris Kulbergs (AS).
Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
