Pateicoties a/s "Reģionālā investīciju banka" (turpmāk — RIB) finansējumam 2,4 miljonu eiro apmērā, kas tika piešķirts ēkas un teritorijas īpašniekam SIA "Smalat" 2025. gada oktobrī, šobrīd pabeigti ēkas un teritorijas Rīgā, Ulmaņa gatvē 96, rekonstrukcijas projekta otrā posma darbi. Īstenotā projekta rezultātā klientiem pieejams moderns un mūsdienīgs "Porsche" autosalons.
Ēkas un teritorijas rekonstrukcijas projekta otrais posms, tāpat kā pirmais, balstīts uz ilgtspējīgu un energoefektīvu risinājumu un veidots kā pilsētvidē iekļaujošs objekts. Otrā posma ietvaros renovētā ēkas daļa aizņem 2,5 tūkstošus kvadrātmetru, kur darbojas moderns autosalons, kas izveidots tieši Porsche zīmola vajadzībām.
Apvienojot autosalona un autorizēta servisa līmeņa kvalitāti ar elastīgu pieeju, tiek nodrošinātas gan ikdienas apkopes, gan sarežģīti remonti. Projekta ietvaros Ulmaņa gatvē 96, Rīgā, labiekārtotas arī piebrauktuves, stāvvietas un zaļās zonas, nodrošinot ērtu un patīkamu klientu pieredzi. Arī otrās kārtas pārbūves būvprojekta autori ir arhitektu birojs M.A.DESIGN.
RIB sadarbība ar SIA "Smalat" sākās jau 2024. gadā, kad tika piešķirts kredīts 2,6 miljonu eiro apmērā pirmā rekonstrukcijas posma realizācijai, kas ļāva izveidot mūsdienīgu CUPRA Garage autosalonu, servisu un virsbūvju remonta centru CUPRA, SEAT, MG, XPENG, Volkswagen zīmolu automobiļiem.
"Esam pateicīgi RIB par uzticību, individuālu pieeju un atbalstu mūsu attīstības projektos. RIB piešķirtais kredīts otrā attīstības posma realizācijai ļāva realizēt mūsu mērķi — izbūvēt mūsdienīgas un modernas telpas, kas piemērotas augstākās klases autosalona un autoservisa vajadzībām un nodrošina iespēju apkalpot dažādu zīmolu automašīnas, vienlaikus nodrošinot klientiem ērtu un patīkamu vidi," stāsta SIA "Smalat" valdes loceklis Sandijs Āboliņš-Ābols.
"Esam patiesi gandarīti, ka mūsu bankas piešķirtais finansējums palīdzējis īstenot vēl vienu nozīmīgu attīstības projektu. Tas apliecina klienta mērķtiecību un arī savstarpējo uzticību, kas veidojas veiksmīgas sadarbības rezultātā. Īpaši svarīgi, ka projekts nav tikai jaunu un modernu telpu izveide — tas vienlaikus uzlabo arī apkārtējo pilsētvidi, radot sakārtotu un mūsdienīgu vidi gan uzņēmējdarbībai, gan klientiem," uzsver RIB valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Jakovļevs.
RIB turpina stiprināt savas pozīcijas Latvijas biznesa kreditēšanas segmentā — šī gada četros mēnešos RIB izsniegusi finansējumu dažādiem jauniem pašmāju projektiem jau 25,8 miljonu eiro apmērā, kas ir par 14,3 miljoniem eiro jeb 2,2 reizes vairāk nekā pērnā gada attiecīgajā laika periodā.
