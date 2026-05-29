CSP: Latvijas IKP pirmajā ceturksnī audzis par 2,5%

Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad pirmajā ceturksnī salīdzināmajās cenās, pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem, pieaudzis par 2,5%, salīdzinot ar 2025. gada attiecīgo periodu, pavēstīja Centrālajā statistikas pārvaldē.
Arī pēc sezonāli un kalendāri koriģētajiem datiem Latvijas IKP 2026. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2025. gada attiecīgo periodu, palielinājies par 2,5%.
Savukārt šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni — 2025. gada ceturto ceturksni — Latvijas IKP salīdzināmajās cenās, pēc sezonāli un kalendāri koriģētajiem datiem, pieaudzis par 0,6%.
2026. gada pirmajā ceturksnī Latvijas IKP faktiskajās cenās bija 9,856 miljardi eiro.
Statistikas pārvaldē norāda, ka šogad pirmajā ceturksnī lielāko ieguldījumu pievienotās vērtībās izaugsmē deva ne tikai elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozare, bet arī tirdzniecība un operācijas ar nekustamo īpašumu. Samazinājums bija transporta un uzglabāšanas nozarē, kā arī lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē.
2026. gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu kopējā pievienotā vērtība palielinājās par 2,1%. Pievienotā vērtība ražojošajās nozarēs pieauga kopumā par par 4,1%, bet pakalpojumu nozarēs — par 1,4%.
Lauksaimniecības nozarē bija kāpums par 1,3%.
Savukārt zivsaimniecības nozarē bija kritums par 0,2%, bet mežsaimniecības un mežizstrādes nozares pievienotā vērtība samazinājās par 4,5%.
Nelabvēlīgie laika apstākļi, akmeņu, smilšu un māla, kā arī kūdras ieguvē negatīvi ietekmēja ieguves rūpniecību, kuras kopējā pievienotā vērtība samazinājās par 27,7%.
Apstrādes rūpniecības pievienotā vērtība pieauga par 1,1%, ko noteica pieaugums 13 no 22 apstrādes rūpniecības apakšnozarēm. Pēc īpatsvara lielākajās apstrādes rūpniecības apakšnozarēs — koksnes un koka izstrādājumu ražošanā pievienotā vērtība samazinājās par 2,5%, bet pārtikas produktu ražošanā bija kāpums par 6,3%. Kopējo nozares pievienotās vērtības dinamiku pozitīvi ietekmēja arī izaugsme nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā par 1,4% un gatavo metālizstrādājumu ražošanā — par 19,4%. Vienlaikus dzērienu ražošanā bija kritums par 32,8%.