Rīgas pilsētas tiesā sāka skatīt krimināllietu pret bijušo iekšlietu un tieslietu ministru, trīs Saeimu deputātu, bijušo Saeimas Juridiskās komisijas un Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāju, bijušo Tautas partijas biedru un priekšsēdētāju 54 gadus veco Mareku Segliņu. 

Viņš apsūdzēts par atteikšanos veikt alkohola pārbaudi.

Segliņš 2024. gada jūlijā vadījis automašīnu "Mercedes Benz" Rīgā, apturēts, bet atteicies no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs gan uz vietas, gan pēc tam medicīnas iestādē.

Segliņš tiesvedībai nolīdzis advokātu Saulvedi Vārpiņu. Abi lūdza tiesnesi Vitu Rūsiņu noteikt slēgtu tiesas sēdi, jo apsūdzētajam nākšoties stāstīt par 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē