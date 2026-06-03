Medija "Euronews" aprēķini, liecina, ka Austrumeiropas valstīs caurmērā cilvēki saņem uz rokas lielāku daļu no nopelnītā, salīdzinot ar Rietumeiropu. 

Balstoties uz Ekonomiskās sadarbības un kooperācijas organizācijas (OECD) datiem, "Euronews" salīdzinājis, cik daudz naudas cilvēki reāli saņem uz rokas no 100 000 eiro lielas nopelnītās pirmsnodokļu algas dažādās Eiropas valstīs. Tās ir aptuvenas aplēses, jo nodokļu slogs dažādās Eiropas valstīs būtiski atšķiras kaut vai tikai tādējādi, ka vienās valstīs, piemēram, Latvijā, ir vienota ienākuma nodokļa likme visiem, bet citās valstīs ir progresīvā nodokļu sistēma – jo lielāki ienākumi, jo procentuāli vairāk jāsamaksā nodokļos. Tāpat reālie ienākumi var atšķirties atkarībā no bērnu skaita un tā, vai mājsaimniecībā ir viens vai vairāki pelnītāji. Tāpēc šajos aprēķinos ir ņemts gadījums, ja cilvēks ir neprecējies un bez bērniem – cik tad paliek pāri no 100 tūkstošiem eiro, ko viņš saņēmis kā darba algu.

Latvijā – relatīvi neliels nodokļu slogs

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