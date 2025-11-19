Partly cloudy 0.2 °C
Kā pareizi pieteikt apdrošināšanas atlīdzību un saņemt kompensāciju?

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2025. gada 19. novembris, 00:00
2025. gada 19. novembris, 00:00
Kad notiek nelaime - vai tā ir auto avārija, vai ūdens noplūde mājās -, pirmā doma bieži ir: “Ko tagad darīt un kā pieteikt apdrošināšanas atlīdzību?” Tieši šajā brīdī sākas vissvarīgākais posms - pareizi pieteikt atlīdzību, lai pēc iespējas ātrāk saņemtu kompensāciju.

Diemžēl daudzi cilvēki pieļauj sīkas kļūdas: nokavē termiņus, nepievieno visus dokumentus vai pat nezina, kas tieši ir iekļauts viņu polisē. Šis vienkāršais ceļvedis palīdzēs tev soli pa solim saprast, kā pareizi pieteikt apdrošināšanas atlīdzību - izvairoties no lieka stresa.

Pārbaudi, kas tieši ir iekļauts tavā apdrošināšanas polisē

Pirms vispār sāc pieteikt atlīdzību, ir jāzina, ko apdrošinātājs sedz. Daudzi cilvēki neizlasa savas polises noteikumus līdz galam un vēlāk ir pārsteigti, ka konkrētais gadījums nav iekļauts segumā.

Piemēram, ceļojuma apdrošināšana bieži nesedz bagāžas kavēšanos, ja tā ir mazāka par 4 stundām, bet OCTA apdrošināšana nesedz bojājumus paša auto - tikai trešajām personām.

Lai būtu drošs, izveido sev īsu kontrolsarakstu:

●       Kādi gadījumi ir iekļauti (zādzība, ugunsgrēks, avārija u. c.),

●       Kādi ir pašriska nosacījumi,

●       Kādi dokumenti būs jāiesniedz,

●       Kādi ir termiņi pieteikšanai.

Rīkojies ātri - laiks ir svarīgs

Viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc cilvēkiem atlīdzības izmaksas tiek atteiktas vai kavējas, ir pārāk vēla pieteikuma iesniegšana. Lielākā daļa apdrošinātāju, tostarp Balcia, prasa ziņottiklīdz tas ir iespējams, atkarībā no situācijas. Piemēram, ja nokrīt telefons un saplīst ekrāns, negaidi līdz nākamajai nedēļai, bet labāk ziņo tajā pašā dienā.

Lai vēlāk nebūtu neskaidrību, pieraksti:

●       Notikuma datumu un laiku,

●       Vietu, kur tas notika,

●       Detalizēti apraksti notikumu,

●       Nofotografē bojājumus.

Sagatavo un iesniedz visus nepieciešamos dokumentus

Bez dokumentiem atlīdzības pieteikums netiks izskatīts. Katram gadījumam var būt savs saraksts, taču visbiežāk tiek prasīts:

●       Notikuma apraksts,

●       Polises numurs vai reģistrācijas dati,

●       Foto vai video pierādījumi par bojājumiem,

●       Policijas protokols vai saskaņotais paziņojums (ja noticis ceļu satiksmes negadījums vai zādzība),

●       Zaudējumu tāme (OCTA, KASKO, īpašums un CTA),

●       Ārsta izziņa, ja runa ir par nelaimes gadījumu.

Izvēlies ērtāko veidu, kā pieteikt atlīdzību

Mūsdienās pieteikt apdrošināšanas atlīdzību ir daudz vieglāk nekā agrāk.

Ir vairāki veidi, kā to izdarīt:

●       Tiešsaistē - caur uzņēmuma mājaslapu,

●       Mobilajā lietotnē, kur vari augšupielādēt dokumentus un sekot pieteikuma statusam,

●       Rakstot epastā balcia@balcia.com vai zvanot +371 67 030 500.

Lielākā daļa apdrošinātāju, tostarp Balcia, iesaka izmantot tiešsaistes formu, jo tā dati tiek reģistrēti ātrāk, un samazinās kļūdu risks. Turklāt bieži iespējams redzēt prognozēto izmaksas datumu un paziņojumus par procesa gaitu.

Uzturi saziņu un esi gatavs papildinformācijai

Kad pieteikums ir nosūtīts, darbs vēl nav beidzies. Apdrošinātājs var pieprasīt papildu informāciju - fotogrāfiju, paskaidrojumu vai zaudējumu tāmi. Daudzi gadījumi aizkavējas tikai tāpēc, ka cilvēki neatbild uz e-pastiem vai zvaniem.

Padoms:

●       Seko līdzi sava pieteikuma statusam aplikācijā,

●       Neskaidrību gadījumā sazinies ar Balcia.

Kā pieteikt atlīdzību nelaimes gadījumu vai mājokļa apdrošināšanā?

Ne visiem negadījumiem ir redzami bojājumi kā salauzts telefons vai sabojāts auto. Dažkārt runa ir par lielākām vērtībām - cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana paredzēta, lai palīdzētu ģimenei, ja notiek nelaime ar apdrošināto personu. Ja jāiesniedz šāda veida pieteikums, nepieciešams:

●       Apdrošināšanas polises numurs un personas dati,

●       Ārsta vai slimnīcas izziņa, kas apliecina notikušo,

●       Radniecības apliecinājums (piemēram, dzimšanas vai laulības apliecība),

●       Bankas konta informācija, kur pārskaitīt atlīdzību.

Svarīgi pieteikt šo atlīdzību pēc iespējas ātrāk un sazināties ar apdrošinātāja speciālistu, kurš palīdzēs izskaidrot katru soli.

Mājokļa apdrošināšana, savukārt, attiecas uz tavu īpašumu, piemēram, dzīvokli, māju vai vasarnīcu. Ja notikusi ugunsgrēka, ūdens noplūdes vai zādzības situācija, jārīkojas šādi:

●       Nofotografē bojājumus un pieraksti, kas tieši notika,

●       Sazinies ar apdrošinātāju pēc iespējas ātrāk,

●       Ja noticis noziedzīgs nodarījums vai ugunsgrēks sazinies ar atbildīgajām instancēm (VUGD, VP utt.),

●       Veic iespējamos pasākumus zaudējumu novēršanai/mazināšanai,

●       Saglabā rēķinus vai čekus par remonta darbiem un iegādātajām lietām.

Kā saņemt maksimālo kompensāciju?

Apdrošinātāja lēmums vienmēr balstās uz pierādījumiem. Jo precīzāk aprakstīsi notikumu un norādīsi bojājumus, jo lielāka iespēja, ka atlīdzība tiks izmaksāta pilnā apmērā.

●       Izmanto konkrētus formulējumus (“kreisā priekšējā durvju daļa ielauzta”), nevis vispārīgus (“bojāts auto”).

●       Pie katra izdevuma pievieno čeku vai rēķinu.

●       Ja iespējams, nofotografē notikuma vietu no dažādiem leņķiem.

Piemērs: Andris pieteica auto apdrošināšanas atlīdzību un pievienoja 10 detalizētas fotogrāfijas ar datumu, precīzu negadījuma aprakstu, ziņoja atbildīgajiem dienestiem un laicīgi atrādīja auto remonta iestādē - viņš saņēma pilnu kompensāciju bez jebkādiem jautājumiem.

Turklāt, daudzi apdrošinātāji sedz arī palīdzību uz ceļa, vari saņemt evakuatoru vai auto uz laiku, kamēr notiek bojājumu novēršana - tas ir viens no ieguvumiem, ko daudzi nepamana savā polisē.

Ko darīt, ja atlīdzība tiek atteikta?

Atteikums vēl nenozīmē, ka viss beidzies. Vispirms noskaidro iemeslu, kāpēc pieteikums ticis noraidīts. Biežākie iemesli ir:

●       Trūkst dokumenti vai pierādījumi,

●       Notikums nav bijis iekļauts polisē.

Piesaki notikumu arī tad, ja šaubies

Daudzi vilcinās pieteikt atlīdzību, jo nav pārliecināti, vai konkrētais gadījums tiks segts. Patiesībā, vienmēr ir vērts mēģināt. Apdrošinātājs izvērtēs situāciju un pateiks, vai notikums atbilst līgumam. Turklāt, ja iesniegsi pieteikumu laicīgi, tas var palīdzēt pierādīt, ka esi rīkojies atbildīgi un ievērojis noteikumus.

Esi gatavs, kad notiek negaidītais

Kad notiek nelaime, vissvarīgākais ir saglabāt mieru un zināt, ko darīt. Apdrošināšanas atlīdzība ir veids, kā ātrāk atgūties un nezaudēt naudu vai mantu, kas tev svarīga. Ja rīkosies laicīgi un pēc noteikumiem, viss process būs daudz vienkāršāks.

Balcia praksē redzams, ka tie cilvēki, kas piesaka atlīdzību uzreiz, pievieno foto un visus dokumentus, kompensāciju saņem ātrāk un bez liekām problēmām. Tāpēc negaidi līdz brīdim, kad kaut kas notiks pats par sevi, vai tad kad tev būs vairāk laika. Pārskati savu polisi, zini, kādas kompensācijas vari saņemt un rīkojies, ja esi nonācis nelaimē.

