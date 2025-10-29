Gandrīz katram šoferim, vadot auto diennakts tumšajā laikā, gadījušās situācijas, kad gājējs teju iznirst acu priekšā, lai gan iepriekš bijis pilnīgi nemanāms. Lielākoties šīs situācijas beidzas izbīli, taču šoruden jau vairākiem gājējiem pastaigas diennakts tumšajā laikā beigušās traģiski. Kā gājējiem un velosipēdistiem ziemas tumšajos mēnešos pasargāt sevi, skaidroja 360 TV ziņas.
Šogad vien līdz oktobra beigām tumšajā laikā uz Latvijas ceļiem gājuši bojā 23 gājēji, kas ir vidēji 1 līdz 2 bezjēdzīgas nāves nedēļā. Katru dienu traumas no sadursmes ar automašīnu gūst arī 3 velosipēdisti. Tā kā gada tumšākie mēneši vēl tikai priekšā, satiksmes drošības eksperti bažījas, ka skaitļi kļūs tikai skumjāki.
CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis stāsta: “Reakcijas laiks mums ir vajadzīgs vismaz viena sekunde. Ja mēs braucam pa tādiem lauku tumšajiem ceļiem, tās var būt arī trīs sekundes. Rēķiniet, uz 90 kilometriem stundā braucot vienas sekundes laikā 25 metri, var gadīties, ka 75 metri vajadzīgi, lai mēs noreaģētu un uzsāktu bremzēšanu. Pēc tam ir vajadzīgi vēl 60 metri kā minimums, lai automobili apturētu.”
Raksturojot šādu negadījumu sekas, mediķi iezīmē šausminošu ainu.
Raksturojot šādu negadījumu sekas, NMPD daļas neatliekamās medicīnas ārsta palīgs, brigādes vadītājs Alvis Osmanis iezīmē šausminošu ainu: “Tad, kad ierodamies notikuma vietā, šīs cietušās personas, notriektie cilvēki, viņu ķermeņi ir sadragāti. Es nenovēlētu nevienam dzirdēt, kā kliedz māte, kas ir zaudējusi savu bērnu. Kā raud tēvs, kurš ir zaudējis savu bērnu. Kādas ir bērnu izmisuma acis, kad vecāku nekustīgie ķermeņi guļ ceļa malā.”
Visgrūtāk krēslas, vakara un nakts stundās pamanāmi tumšā apģērbā tērpušies gājēji, tāpēc labāk izvēlēties košas drēbes un lietot atstarotājus.
Oskars Irbītis piemetina: “Atstarotājiem ir jābūt visās pusēs. Ideālajā variantā mēs izvietojam, piemēram, uz pleciem, priekšā, aizmugurē. Un jāpadomā par to, ka tam autovadītājam mūs jāspēj ieraudzīt no visām pusēm. Un viena no tādām būtiskām rekomendācijām ir – tam atstarojošajam laukumam tā, lai viņu ļoti tālu varētu pamanīt, būtu jābūt vismaz 2x10 centimetri lielam laukumiņam.”
Ideālais variants, pārvietojoties pa neapgaismotiem lauku ceļiem, ir atstarojošā veste. Riteņbraucējiem jāgādā, lai tumsā būtu saskatāmi velosipēda lukturi, kas ziņo par braucēju pat kilometriem tālu. Bet par drošību, pārvietojoties kājām, aizmirst nevajadzētu arī tiem, kas ikdienā brauc ar auto.
Kampaņas “Nāvīgi stilīgi” vēstnese, trīs meitu mamma Rūta Dvinska trīs meitu stāsta: “Es esmu autovadītājs lielākoties savā ikdienā, bet ir, protams, tie mirkļi, tās reizes, kad kaut kur tev vienkārši ir tas mazais gabaliņš jāaizdodas kājām. Un tas ir tas brīdis, kur var atgadīties kaut kas, jo tu neesi tam gatavs. Un es sapratu, ka mašīnā vienkārši ir jātur no šiem uzklapējamiem atstarotājiem vai kāds cits atstarojošais elements. Tas taču ir tik vienkārši!”
